В Тернопольской области двое мужчин устроили застолье в укрытии: как их наказали

Место для укрытия во время воздушной тревоги. Фото: УНИАН

Двое жителей Тернопольской области вместо кафе решили использовать бомбоубежище. Там устроили застолье и хорошо проводили время. Пока их не обнаружили правоохранители. Теперь отдыхающим грозит административное наказание.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области.

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В полиции Тернопольской области сообщили, что двое жителей областного центра в мобильном укрытии распивали алкогольные напитки. Таким образом, они нарушили закон, ведь распивали алкоголь в запрещенном месте. За что и будут наказаны.

"Оба нарушителя привлечены к административной ответственности по статье 178 КУоАП — распитие алкогольных напитков в запрещенных местах", — говорится в сообщении.

Бездельникам "светит" предупреждение или штраф в размере пяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Также полицейские напоминают, что во время воздушной тревоги укрытия должны быть доступны, если они закрыты — сообщайте на линию 102.

Напомним, одесский парк Шевченко остался без единого укрытия. Отремонтированное бомбоубежище город вернул бывшим владельцам, которые превратили его в свалку вещей.

В решении говорится, что Хозяйственный суд признал "ненадлежащим" расторжение договора между фондом Госимущества и прошлым арендатором. Поэтому "Зеленый театр", отремонтировавший укрытие, не может претендовать на его собственность.