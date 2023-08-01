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На Тернопільщині двоє чоловіків влаштували застілля в укритті: як їх покарали

1 серпня 2023 01:57
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
На Тернопільщині двоє чоловіків влаштували застілля в укритті: як їх покарали
Місце для укриття на час повітряної тривоги. Фото: УНІАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Двоє жителів Тернопільщини замість кафе вирішили використати бомбосховище. Там влаштували застілля і гарно проводили час. Аж поки їх не вполювали правоохоронці. Тепер відпочивальникам загрожує адміністративне покарання.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Тернопільській області.

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Гулянка у бомбосховищі

У поліції Тернопільської області повідомили, що двоє жителів обласного центру в мобільному укритті розпивали алкогольні напої. Таким чином вони порушили закон, адже розпивали алкоголь у забороненому місці. За що і будуть покарані. 

"Обох порушників притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 178 КУпАП — розпивання алкогольних напоїв у заборонених місцях", — йдеться в повідомленні.

Гультяям "світить" попередження або штраф у розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також поліцейські нагадують, що під час повітряної тривого укриття мають бути доступні, якщо ж вони закриті — повідомляйте на лінію 102. 

Нагадаємо, одеський парк Шевченка залишився без єдиного укриття. Відремонтоване бомбосховище місто повернуло колишнім власникам, які перетворили його на  звалище речей.

У рішенні йдеться про те, що Господарський суд визнав "неналежним" розірвання договору між фондом Держмайна та минулим орендарем. Тому "Зелений театр", який і відремонтував укриття, не може претендувати на його власність.

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