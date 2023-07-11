Нападение на Бахматова: в чем мужчина обвиняет чиновников из КГГА

Общественный деятель Максим Бахматов. Фото: Facebook

На семью общественного деятеля Максима Бахматова совершили нападение. Злоумышленники сначала оказывали информационное давление на Офис Трансформации, основателем которого является мужчина, а затем и на его семью. Он подозревает в этом коммунальных чиновников, которых он не раз обличал на коррупции. Сейчас делом занимается киберполиция, но, как отмечает Бахматов, безрезультатно.

Все детали он эксклюзивно рассказал изданию Новини.LIVE.

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Деятельность Бахматова

Максим Бахматов является основателем Офиса Трансоформации. С командой они проводят разные расследования, большинство касается коррупционеров из киевской власти и коммунальных предприятий. Мужчина уверяет, что именно из-за правды о первом заместителе мэра Киева Кличко Николае Поворознике и началась атака на него.

Год назад на YouTube Бахматов выложил расследование о миллионном состоянии Поворозника. После чего чиновник молчал год, потом подал на мужчину в суд в защиту чести, совести и деловой репутации.

"Такие расследования делали журналисты и "BBC", и "Нового Времени", и "Лиги". И это не осквернило его честь и совесть, а мое расследование оскорбило. Они понимают, что немного порядочных журналистов. Большинство могут получить деньги от них ( чиновников. — Ред.) и перестать их дрючить и винить", — сказал Бахматов.

Кроме видео о Поворознике, осенью мужчина выложил расследование о деятельности КП "Киевтеплоэнерго". В целом, во время проверок работы коммунальных предприятий команда Офиса Трансформации выявила коррупции на 5 млрд грн.

"Мы провели расследование КП "Киевтеплоэнерго" и нашли прямой контракт с родственником Кадырова", — добавил Бахматов.

Нападение на Бахматова

"На меня в ноябре было совершено информационное нападение. Был вброс на 30 тысяч долларов. Меня обвинили, что мы вместе с Яныком и судьями решали все вопросы", — рассказал Бахматов.

По его словам, от кибератаки пострадал Офис Трансформации — 30 млн запросов ddos атаки за двое суток. А потом уже злоумышленники перешли на семью мужчины.

"На следующий день злоумышленники сломали систему видеонаблюдения моего дома и несколько дней удерживали контроль и смотрели на моих детей, семью, на все. Я написал заявление в киберполицию около месяца назад", — сообщил мужчина.

О том, что правоохранители больше месяца молчат, Бахматов публично заявил через Facebook. Таким образом, он пытается дать огласку этому делу и найти людей, которые помогут ему.

Сообщение Бахматова о нападении на его семью. Фото: Скриншот

"С моей стороны решение будет одно — уничтожение их (коррупционеров. — Ред.) как класса. Уничтожить украинского коррупционера дольше и труднее, чем московского захватчика. Российского оккупанта можно законно убить на нуле, раз**ать хаймерсом, а украинский коррупционер 20 лет что-то себе как-то типа работает… И таких поворозников в стране — сотни тысяч", — подытожил Бахматов.

Издание Новини.LIVE обратилось с официальным запросом в КГГА по поводу причастности чиновников, в частности Поворозника, к атакам на Бахматова. Официальный ответ будет опубликован на нашем сайте.

Кроме того, издание обратилось с запросом в киберполицию, чтобы узнать, на каком этапе идет следствие и есть ли подозреваемые.

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