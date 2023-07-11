Нападение на Бахматова: в чем мужчина обвиняет чиновников из КГГА

На семью Бахматова совершили нападение: при чем здесь коммунальные коррупционеры Киева
На семью общественного деятеля Максима Бахматова совершили нападение. Злоумышленники сначала оказывали информационное давление на Офис Трансформации, основателем которого является мужчина, а затем и на его семью. Он подозревает в этом коммунальных чиновников, которых он не раз обличал на коррупции. Сейчас делом занимается киберполиция, но, как отмечает Бахматов, безрезультатно.
Все детали он эксклюзивно рассказал изданию Новини.LIVE.
Деятельность Бахматова
Максим Бахматов является основателем Офиса Трансоформации. С командой они проводят разные расследования, большинство касается коррупционеров из киевской власти и коммунальных предприятий. Мужчина уверяет, что именно из-за правды о первом заместителе мэра Киева Кличко Николае Поворознике и началась атака на него.
Год назад на YouTube Бахматов выложил расследование о миллионном состоянии Поворозника. После чего чиновник молчал год, потом подал на мужчину в суд в защиту чести, совести и деловой репутации.
"Такие расследования делали журналисты и "BBC", и "Нового Времени", и "Лиги". И это не осквернило его честь и совесть, а мое расследование оскорбило. Они понимают, что немного порядочных журналистов. Большинство могут получить деньги от них ( чиновников. — Ред.) и перестать их дрючить и винить", — сказал Бахматов.
Кроме видео о Поворознике, осенью мужчина выложил расследование о деятельности КП "Киевтеплоэнерго". В целом, во время проверок работы коммунальных предприятий команда Офиса Трансформации выявила коррупции на 5 млрд грн.
"Мы провели расследование КП "Киевтеплоэнерго" и нашли прямой контракт с родственником Кадырова", — добавил Бахматов.
Нападение на Бахматова
"На меня в ноябре было совершено информационное нападение. Был вброс на 30 тысяч долларов. Меня обвинили, что мы вместе с Яныком и судьями решали все вопросы", — рассказал Бахматов.
По его словам, от кибератаки пострадал Офис Трансформации — 30 млн запросов ddos атаки за двое суток. А потом уже злоумышленники перешли на семью мужчины.
"На следующий день злоумышленники сломали систему видеонаблюдения моего дома и несколько дней удерживали контроль и смотрели на моих детей, семью, на все. Я написал заявление в киберполицию около месяца назад", — сообщил мужчина.
О том, что правоохранители больше месяца молчат, Бахматов публично заявил через Facebook. Таким образом, он пытается дать огласку этому делу и найти людей, которые помогут ему.
"С моей стороны решение будет одно — уничтожение их (коррупционеров. — Ред.) как класса. Уничтожить украинского коррупционера дольше и труднее, чем московского захватчика. Российского оккупанта можно законно убить на нуле, раз**ать хаймерсом, а украинский коррупционер 20 лет что-то себе как-то типа работает… И таких поворозников в стране — сотни тысяч", — подытожил Бахматов.
Издание Новини.LIVE обратилось с официальным запросом в КГГА по поводу причастности чиновников, в частности Поворозника, к атакам на Бахматова. Официальный ответ будет опубликован на нашем сайте.
Кроме того, издание обратилось с запросом в киберполицию, чтобы узнать, на каком этапе идет следствие и есть ли подозреваемые.
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