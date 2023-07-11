Напад на Бахматова: у чому чоловік звинувачує чиновників з КМДА

Громадський діяч Максим Бахматов. Фото: Facebook

На родину громадського діяча Максима Бахматова скоїли напад. Зловмисники спершу чинили інформаційний тиск на Офіс Трансформації, засновником якого є чоловік, а потім і на його сім’ю. Він підозрює в цьому комунальних чиновників, яких він неодноразово викривав на корупції. Зараз справою займається кіберполіція, але як зазначає Бахматов — безрезультатно.

Усі деталі він ексклюзивно розповів виданню Новини.LIVE.

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Діяльність Бахматова

Максим Бахматов є засновником Офісу Трансоформації. З командою вони проводять різні розслідування, більшість стосується корупціонерів із київської влади і комунальних підприємств. Чоловік запевняє, що саме через правду про першого заступника мера Києва Кличка Миколу Поворозника і почалася атака на нього.

Рік тому на YouTube Бахматов викладає розслідування щодо мільйонних статків Поворозника. Після чого чиновник мовчав рік, аж потім подав на чоловіка до суду на захист честі, совісті та ділової репутації.

"Такі розслідування робили журналісти і "BBC", і "Новое Время", і "Ліга". І це не спаплюжило його честь і совість, а моє розслідування спаслюжило. Вони розуміють, що небагато порядних журналістів. Більшість можуть отримати гроші від них (чиновників. — Ред.) і перестати їх дрючити і звинувачувати", — сказав Бахматов.

Окрім відео, про Поворозника восени чоловік викладає розслідування про діяльність КП "Київтеплоенерго". Загалом під час перевірок роботи комунальних підприємств команда Офісу Трансформації виявила корупцію на 5 млрд грн.

"Ми провели розслідування КП "Київтеплоенерго" і знайшли прямий контракт з родичем Кадирова", — додав Бахматов.

Напад на Бахматова

"На мене в листопаді був зроблений інформаційний напад. Був вкид на 30 тисяч доларів. Мене звинуватили, що ми разом з Яником і суддями, вирішували всі питання", — розповів Бахматов.

За його словами, від кібератаки постраждав Офіс Трансформації — 30 млн запитів ddos атаки за дві доби. А потім вже зловмисники перейшли на родину чоловіка.

"На наступний день зловмисники зламали систему відеоспостереження мого будинку і декілька днів утримували контроль і дивились на моїх дітей, родину на все. Я написав заяву у кіберполіцію десь місяць тому", — повідомив чоловік.

Про те, що правоохоронці понад місяць мовчать, Бахматов публічно заявив через Facebook. Таким чином, він намагається дати розголосу цій справі і знайти людей, які допоможуть йому.

Допис Бахматова щодо нападу на його родину. Фото: скриншот

"З мого боку рішення буде одне — знищення їх (корупціонерів. — Ред.) як класу. Знищити українського корупціонера довше і важче, ніж московського загарбника. Російського окупанта можна законно вбити на нулі, роз**ати хаймерсом, а український корупціонер 20 років щось собі якось типу працює… І таких поворозників у країні — сотні тисяч", — підсумував Бахматов.

Видання Новини.LIVE звернулося з офіційним запитом до КМДА щодо причетності чиновників, зокрема Поворозника, до атак на Бахматова. Офіційна відповідь буде опублікована на нашому сайті.

Окрім того, видання звернулося з запитом до кіберполіції, аби дізнатися, на якому етапі триває слідство і чи є підозрювані.

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