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В Ровенской области осудили чиновников военного подразделения за махинации с выплатой премий

18 июля 2023 13:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Ровенской области осудили чиновников военного подразделения за махинации с выплатой премий
Сотрудник ГБР и задержанный чиновник. Фото: ГБР
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

По материалам Государственного бюро расследований, суд признал виновными двух заместителей командира роты по морально-психологическому обеспечению воинской части в Ровенской области. Фигуранты назначали "боевые" премии нарушителям дисциплины.

Об этом сообщает ГБР.

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ГБР установило, что в течение шести месяцев должностные лица незаконно оформляли "боевые" доплаты по 30 тыс. грн своим подчиненным, не имевшим на это права. Были зафиксированы премии 29 лицам.

"Заместители командира роты не инициировали перед руководством исключение их из списков на премии, хотя имели полную информацию об имеющихся правонарушениях. Таким образом, государство потеряло 1 млн 200 тыс. грн. За время расследования фигуранты возместили эту сумму в полном объеме", — говорится в сообщении.

Дубенский горрайонный суд Ровенской области признал должностных лиц виновными в небрежном отношении к службе, что повлекло тяжкие последствия (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Их приговорили к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком на 1 год.

Напомним, сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) совместно с оперативниками Департамента по борьбе с преступлениями наркопреступности Национальной полиции остановили поставки эквадорского кокаина в Украину. Во время операции задержан бывший правоохранитель, который занимался сбытом более 3 кг наркотика за 135 тыс. долларов США.

Также мы писали, что работники Государственного бюро расследований объявили подозрений офицеру, который избил военного во Львовской области. Инцидент произошел 24 июня.

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