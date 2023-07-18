Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Кримінал arrow На Рівненщині засудили посадовців військового підрозділу за махінації з виплатою премій arrow

На Рівненщині засудили посадовців військового підрозділу за махінації з виплатою премій

18 липня 2023 13:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
На Рівненщині засудили посадовців військового підрозділу за махінації з виплатою премій
Співробітник ДБР та затриманий посадовець. Фото: ДБР
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

За матеріалами Державного бюро розслідувань суд визнав винними двох заступників командира роти з морально-психологічного забезпечення військової частини у Рівненській області. Фігуранти призначали "бойові" премії порушникам дисципліни.

Про це повідомляє ДБР.

Читайте також:

Незаконна робота посадовців військового підрозділу

ДБР встановило, що протягом шести місяців посадовці незаконно оформлювали "бойові" доплати по 30 тис. грн своїм підлеглим, які не мали на це права. Було зафіксовано премії 29 особам.

"Заступники командира роти не ініціювали перед керівництвом виключення їх зі списків на премії, хоча мали повну інформацію про наявні правопорушення. Таким чином, держава втратила 1 млн 200 тис. грн. За час розслідування фігуранти відшкодували цю суму в повному обсязі", — йдеться у повідомленні.

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області визнав посадовців винними у недбалому ставленні до служби, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 425 КК України). Їм присудили по 5 років позбавлення волі з іспитовим строком на 1 рік.

Нагадаємо, співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) спільно з оперативниками Департаменту боротьби зі злочинами наркозлочинності Національної поліції зупинили постачання еквадорського кокаїну до України. Під час операції затримано колишнього правоохоронця, який займався збутом понад 3 кг наркотику за 135 тис. доларів США.

Також ми писали, що працівники Державного бюро розслідувань оголосили підозру офіцеру, який побив військового у Львівській області. Інцидент стався 24 червня.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

None

Фонд MK Foundation передав прикордонникам мінівени та машини швидкої допомоги

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз