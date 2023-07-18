На Рівненщині засудили посадовців військового підрозділу за махінації з виплатою премій

Співробітник ДБР та затриманий посадовець. Фото: ДБР

За матеріалами Державного бюро розслідувань суд визнав винними двох заступників командира роти з морально-психологічного забезпечення військової частини у Рівненській області. Фігуранти призначали "бойові" премії порушникам дисципліни.

Про це повідомляє ДБР.

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ДБР встановило, що протягом шести місяців посадовці незаконно оформлювали "бойові" доплати по 30 тис. грн своїм підлеглим, які не мали на це права. Було зафіксовано премії 29 особам.

"Заступники командира роти не ініціювали перед керівництвом виключення їх зі списків на премії, хоча мали повну інформацію про наявні правопорушення. Таким чином, держава втратила 1 млн 200 тис. грн. За час розслідування фігуранти відшкодували цю суму в повному обсязі", — йдеться у повідомленні.

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області визнав посадовців винними у недбалому ставленні до служби, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 425 КК України). Їм присудили по 5 років позбавлення волі з іспитовим строком на 1 рік.

Нагадаємо, співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) спільно з оперативниками Департаменту боротьби зі злочинами наркозлочинності Національної поліції зупинили постачання еквадорського кокаїну до України. Під час операції затримано колишнього правоохоронця, який займався збутом понад 3 кг наркотику за 135 тис. доларів США.

Також ми писали, що працівники Державного бюро розслідувань оголосили підозру офіцеру, який побив військового у Львівській області. Інцидент стався 24 червня.