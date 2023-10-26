В Ровенской области военком не задекларировал состояние в 46 млн гривен — им занялось НАБУ

ГБР осматривает имущество военкома. Фото: t.me/DBRgovua

ГБР предъявило подозрение руководителю Ровенского областного ТЦК. Дело в том, что он не указал в декларации имущество на сумму в 46 миллионов гривен, при этом, этот же чиновник ранее был замечен в нападении на своего подчиненного.

Об этом сообщает ГБР.

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В сообщении говорится, что в его владении обнаружено поместье площадью 280 кв. м в курортном районе Поляница возле "Буковеля". На смежной территории он также начал возведение роскошной гостиничной застройки площадью около 500 кв. м. Для отдыха он использовал загородный дом рядом с Яремче, где был бильярд и пруд с редкими рыбами.

"По документам, все это имущество принадлежит тете-пенсионерке должностного лица и постороннему доверенному лицу", — указано в сообщении ГБР.

Имущество военкома в Ровенской области. Фото: ГБР

Кроме того, в Ивано-Франковске у военкома нашли три квартиры (примерно 200 кв. м) и два гаража. Помимо этого, был обнаружен квадрокоптер, аналогичный тем, что используются войсками на фронте. Этот факт также станет предметом расследования.

"Причастность должностного лица к недвижимости подтверждают его телефонные разговоры и переписки. Мужчина принимал решение о строительстве, вел переговоры о стоимости тех или иных объектов при покупке, договаривался об оформлении бумаг на подставных лиц", — добавили в ГБР.

При этом тут уточнили, что в случае признания вины ему может грозить до 12 лет тюрьмы.

Имущество военкома в Ровенской области. Фото: ГБР

Напомним, что украинские военкомы за последние полгода незаконно обогатились на 255 млн 629 тыс. грн. Они покупали и записывали на своих родных недвижимость, дорогие автомобили, землю и даже отдыхали за границей во время войны, хотя официальные доходы работников ТЦК СП этого не позволяли.