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На Рівненщині військком не задекларував статки на 46 млн гривень — ним зайнялося НАБУ

26 жовтня 2023 12:27
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
На Рівненщині військком не задекларував статки на 46 млн гривень — ним зайнялося НАБУ
ДБР оглядає майно військкома. Фото: t.me/DBRgovua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

ДБР висунув підозру керівнику Рівненського обласного ТЦК. Річ у тому, що він не вказав у декларації майно на суму 46 мільйонів гривень, при цьому цей же чиновник раніше був помічений у нападі на свого підлеглого.

Про це повідомляє ДБР.

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У повідомленні йдеться, що у його володінні виявлено маєток площею 280 кв. м у курортному районі Поляниця біля "Буковеля". На суміжній території він також розпочав будівництво розкішної готельної забудови площею близько 500 кв. м. Для відпочинку він використовував заміський будинок поряд з Яремче, де був більярд та ставок з рідкісними рибами.

"За документами, все це майно належить тітці-пенсіонерці посадової особи та сторонній довіреній особі", — зазначено у повідомленні ДБР.

Майно військкома
Майно військкома на Рівненщині. Фото: ДБР

Крім того, в Івано-Франківську у військкома знайшли три квартири (приблизно 200 кв. м) та два гаражі. Крім цього, було виявлено квадрокоптер, аналогічний тим, що використовуються військами на фронті. Цей факт також стане предметом розслідування.

"Причетність посадової особи до нерухомості підтверджують її телефонні розмови та листування. Чоловік приймав рішення про будівництво, вів переговори щодо вартості тих чи інших об'єктів при купівлі, домовлявся про оформлення паперів на підставних осіб", — додали у ДБР.

При цьому тут уточнили, що у разі визнання вини йому може загрожувати до 12 років ув'язнення.

Майно військкома
Майно військкома на Рівненщині. Фото: ДБР

Нагадаємо, що українські військкоми за останні пів року незаконно збагатилися на 255 млн 629 тис. грн. Вони купували та записували на своїх рідних нерухомість, дорогі автомобілі, землю і навіть відпочивали за кордоном під час війни, хоча офіційні доходи працівників ТЦК СП цього не дозволяли.

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