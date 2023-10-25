На Прикарпатье нашли мертвым офицера полиции

Тело человека на полу. Иллюстративная фотография. Источник: Pixabay

На Прикарпатье в помещении районного отделения полиции нашли застреленного офицера Михаила Лозяка. Предварительно полиция квалифицировала это дело как самоубийство.

Как сообщило местное издание "Курс".

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Застреленного офицера в Надворнянском отделении полиции обнаружили в понедельник, 23 октября. Им оказался полицейский Пасечнянской громады Михаил Лозяк. В пресс-службе областного управления полиции в ходе общения со СМИ подтвердили эту информацию.

Обстоятельства смерти в полиции не разглашают. Предварительно известно, что Михаил Лозяк заступил на дежурство в участке в субботу, 21 октября. Полиция начала служебную проверку и открыла уголовное производство по делу об убийстве с отметкой "самоубийство".

Офицер полиции Михаил Лозяк. Фото: Курс

Что известно об умершем

Михаил Лозяк с мая 2023 года исполнял обязанности полицейского офицера Пасечнянской громады. До этого он более 10 лет работал следователем в Надвирнянском отделении полиции.

С самого начала полномасштабного вторжения ездил на служебные ротации в зону боевых действий. Похоронили Михаила Лозяка в его родном селе Красная Надворнянской громады.

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