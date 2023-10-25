Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Криминал arrow На Прикарпатье нашли мертвым офицера полиции arrow

На Прикарпатье нашли мертвым офицера полиции

25 октября 2023 19:54
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
На Прикарпатье нашли мертвым офицера полиции
Тело человека на полу. Иллюстративная фотография. Источник: Pixabay
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

На Прикарпатье в помещении районного отделения полиции нашли застреленного офицера Михаила Лозяка. Предварительно полиция квалифицировала это дело как самоубийство.

Как сообщило местное издание "Курс".

Читайте также:

Офицер полиции был найден мертвым

Застреленного офицера в Надворнянском отделении полиции обнаружили в понедельник, 23 октября. Им оказался полицейский Пасечнянской громады Михаил Лозяк. В пресс-службе областного управления полиции в ходе общения со СМИ подтвердили эту информацию.

Обстоятельства смерти в полиции не разглашают. Предварительно известно, что Михаил Лозяк заступил на дежурство в участке в субботу, 21 октября. Полиция начала служебную проверку и открыла уголовное производство по делу об убийстве с отметкой "самоубийство".

офицер
Офицер полиции Михаил Лозяк. Фото: Курс

Что известно об умершем

Михаил Лозяк с мая 2023 года исполнял обязанности полицейского офицера Пасечнянской громады. До этого он более 10 лет работал следователем в Надвирнянском отделении полиции.

С самого начала полномасштабного вторжения ездил на служебные ротации в зону боевых действий. Похоронили Михаила Лозяка в его родном селе Красная Надворнянской громады.

Ранее мы сообщали, что во вторник, 24 октября, в Киеве с 13-го этажа дома выпрыгнул 34-летний мужчина.

Напомним, что в Одесской области нашли мертвым депутата Шабивского сельского совета Василия Тимофеева. Известно, что мужчина застрелился и оставил предсмертную записку.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта - 80x80

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

06:40Цены на металлолом в октябре: сколько стоит 1 кг черных металлов в Украине

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Актуальное по теме