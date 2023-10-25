На Прикарпатті знайшли мертвим офіцера поліції

Тіло людини на підлозі. Ілюстративне фото. Джерело: Pixabay

На Прикарпатті у приміщенні районного відділу поліції знайшли застреленим офіцера Михайла Лозяка. Попередньо поліція кваліфікувала цю справу як самогубство.

Як повідомило місцеве видання "Курс".

Читайте також:

Офіцера поліції знайшли мертвим

Застреленого офіцера у Надвірнянському відділку поліції знайшли в понеділок, 23 жовтня. Ним виявився поліцейський Пасічнянської громади Михайло Лозяк. У пресслужбі обласного управління поліції під час спілкування зі ЗМІ підтвердили цю інформацію.

Обставини смерті в поліції не розголошують. Попередньо відомо, що Михайло Лозяк заступив на чергування у відділку в суботу, 21 жовтня. Поліція розпочала службову перевірку та відкрила кримінальне провадження у справі про вбивство з позначкою "самогубство".

Офіцер поліції Михайло Лозяк. Фото: Курс

Що відомо про померлого

Михайло Лозяк з травня 2023 року виконував обов’язки поліцейського офіцера Пасічнянської громади. До цього він понад 10 років працював слідчим у Надвірнянському відділі поліції.

Від початку повномасштабного вторгнення їздив на службові ротації в зону бойових дій. Поховали Михайла Лозяка у його рідному селі Красна Надвірнянської громади.

Раніше ми повідомляли, що у вівторок, 24 жовтня, у Києві з 13-го поверху будинку вистрибнув 34-річний чоловік.

Нагадуємо, що в Одеській області знайшли мертвим депутата Шабівської сільської ради Василя Тимофєєва. Наразі відомо, що чоловік застрелився та залишив передсмертну записку.