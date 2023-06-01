На Прикарпатье разоблачили схему незаконного обращения оружия

Задержание организатора преступной схемы. Фото: Департамент стратегических расследований

В Ивано-Франковской области полиция обнаружила незаконную схему продаж оружия. "Бизнес" организовал ранее судимый житель Калуша.

Об этом сообщил Департамент стратегических расследований Нацполиции.

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Торговля оружием

В Ивано-Франковской области правоохранители обнаружили и заблокировали схему незаконного обращения оружия.

Занимался этим незаконным бизнесом 38-летний житель Калуша, ранее судимый ранее.

Незаконный ассортимент

Как выяснило следствие, злоумышленник продавал автоматы и пистолеты, патроны к ним, а также гранаты.

Цены на товар были определены от 500 до 1500 долларов США.

Задержание злоумышленника

Ранее осужденного организатора незаконной схемы задержали 30 мая спецназовцы роты полиции особого назначения.

Задержание произошло во время процесса продажи автомата АКСУ-74 и патронов к нему.

До этого правоохранители зафиксировали и задокументировали факт продажи еще одной единицы оружия.

Статья и подозрение

Организатор "бизнеса" уже получил подозрение по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Согласно этой статье, задержанный может получить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет лишения свободы.

Напомним, что в апреле ДБР в Одесской области разоблачило правоохранителя на торговле оружием криминалитета.