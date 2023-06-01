На Прикарпатті викрили схему незаконного обігу зброї

Затримання організатора злочинної схеми. Фото: Департамент стратегічних розслідувань

У Івано-Франківській області поліція виявила незаконну схему продажу зброї. "Бізнес" організував раніше засуджений мешканець Калуша.

Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

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Торгівля зброєю

У Івано-Франківській області правоохоронці виявили і заблокували схему незаконного обігу зброї.

Займався цим незаконним бізнесом 38-річний мешканець Калуша, який уже був раніше засуджений.

Незаконний асортимент

Як з’ясувало слідство, зловмисник продавав автомати і пістолети, набої до них, а також гранати.

Ціни на "товар" були визначені від 500 до 1500 доларів США.

Затримання зловмисника

Раніше засудженого організатора незаконної схеми затримали 30 травня спецпризначенці роти поліції особливого призначення.

Затримання відбулося під час процесу продажу автомата АКСУ-74 і набоїв до нього.

Перед тим правоохоронці зафіксували і задокументували факт продажу ще однієї одиниці зброї.

Стаття і підозра

Організатор "бізнесу" уже отримав підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Згідно із цією статтею, затриманий може отримати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у квітні ДБР у Одеській області викрило правоохоронця на торгівлі зброєю криміналітету.