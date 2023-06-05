Лихие 90-е: на Полтавщине обезвредили банду криминального авторитета

Уголовный авторитет в Кременчуге по прозвищу "Москва". Фото: СБУ

В Полтавской области СБУ разоблачила банду криминального авторитета по прозвищу "Москва". Обезвредили криминальную группировку в Кременчуге.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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Особенно жесткие методы

Известно, что злоумышленники терроризировали местных жителей и выбивали несуществующие долги с предпринимателей. В случае неуплаты "налогов", дельцы угрожали убийством владельцам бизнеса или их семьям.

Кроме того, преступники грабили имущество пострадавших.

Ранее глава банды по кличке "Москва" уже привлекался к ответственности за совершение тяжких преступлений и был "смотрящим" в колонии, где отбывал наказание.

"По "согласию" уголовника участники его банды "ставили на счетчик" представителей легального бизнеса в городе для получения несуществующих долгов. Таким образом они расшатывали внутреннюю обстановку в регионе и каждый раз пытались усилить свое влияние на криминогенную ситуацию", — говорится в сообщении.

Участник банды. Фото: СБУ

Угрожали убийством за неуплату "долгов"

Правоохранителями был задокументирован факт вымогательства несуществующего долга в 30 тысяч долларов с местного предпринимателя. Чтобы получить деньги, они психологически давили на мужчину и его семью, также угрожали им физической расправой.

В конце концов они насильно отобрали автомобиль жены потерпевшего как "уплату за долг".

Отобранные автомобили. Фото: СБУ

Какое наказание ждет злоумышленников

В ходе спецоперации сотрудники СБУ смогли задержать двух активных участников группировки.

Во время обысков была найдена: крупная сумма наличных, полученная от потерпевшего, три автомобиля, в том числе угнанный у жены потерпевшего предпринимателя, записи черной бухгалтерии, долговые расписки и оружие.

Обыски преступной группировки. Фото: СБУ

В настоящее время им сообщили о подозрении. Преступникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, СБУ обезвредила "легендованную" группу агентов ФСБ, которые шпионили за "центрами принятия решений" в трех регионах Украины. Среди задержанных и одессит, разведывавший пароли для передвижения по территории города в комендантский час и для проезда блокпостов.