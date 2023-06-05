Лихі 90-ті: на Полтавщині знешкодили банду кримінального авторитета

На Полтавщині затримали кримінального авторитета на прізвисько "Москва"
У Полтавській області СБУ викрила банду кримінального авторитета на прізвисько "Москва". Знешкодили кримінальне угрупування у Кременчуці.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Особливо жорсткі методи
Відомо, що зловмисники тероризували місцевих жителів та "вибивали" неіснуючі борги з підприємців. В разі несплати "податків", ділки погрожували вбивством власникам бізнесу або ж їхнім сім’ям.
Крім того, злочинці грабували майно постраждалих.
Раніше очільник банди на прізвисько "Москва" вже притягувався до відповідальності за скоєння тяжких злочинів та був "смотрящим" у колонії, де відбував покарання.
"За "згодою" кримінальника учасники його банди "ставили на лічильник" представників легального бізнесу в місті для отримання неіснуючих боргів. Таким чином вони розхитували внутрішню обстановку в регіоні і щоразу намагались посилити свій вплив на криміногенну ситуацію", — йдеться у повідомленні.
Погрожували вбивством за несплату "боргів"
Правоохоронцями було задокументовано факт вимагання неіснуючого боргу у 30 тисяч доларів з місцевого підприємця. Щоб отримати кошти, вони психологічно тиснули на чоловіка та його родину і погрожували їм фізичною розправою.
Врешті-решт вони силоміць відібрали автомобіль дружини потерпілого як "сплату за борг".
Яке покарання чекає на зловмисників
Під час спецоперації співробітники СБУ змогли затримати двох активних учасників угруповання.
Під час обшуків було знайдено: велику суму готівки, отриману від потерпілого, три автомобілі, у тому числі викрадений у дружини потерпілого підприємця, записи чорної бухгалтерії, боргові розписки та зброю.
Нині їм повідомили про підозру. Злочинцям загрожує до 12 років позбавлення волі.
Нагадаємо, СБУ знешкодила "легендовану" групу агентів ФСБ, які шпигували за "центрами прийняття рішень" у трьох регіонах України. Серед затриманих і одесит, який вивідував паролі для пересування по території міста у комендантську годину та для проїзду блокпостів.