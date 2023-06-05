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На Полтавщині затримали кримінального авторитета на прізвисько "Москва"

5 червня 2023 18:06
- Каріна Бовсуновська
Лихі 90-ті: на Полтавщині знешкодили банду кримінального авторитета
Кримінальний авторитет у Кременчуці на прізвисько "Москва". Фото: СБУ
- Каріна Бовсуновська

У Полтавській області СБУ викрила банду кримінального авторитета на прізвисько "Москва". Знешкодили кримінальне угрупування у Кременчуці.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

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Особливо жорсткі методи

Відомо, що зловмисники тероризували місцевих жителів та "вибивали" неіснуючі борги з підприємців. В разі несплати "податків", ділки погрожували вбивством власникам бізнесу або ж їхнім сім’ям.

Крім того, злочинці грабували майно постраждалих.

Раніше очільник банди на прізвисько "Москва" вже притягувався до відповідальності за скоєння тяжких злочинів та був "смотрящим" у колонії, де відбував покарання.

"За "згодою" кримінальника учасники його банди "ставили на лічильник" представників легального бізнесу в місті для отримання неіснуючих боргів. Таким чином вони розхитували внутрішню обстановку в регіоні і щоразу намагались посилити свій вплив на криміногенну ситуацію", — йдеться у повідомленні.

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Учасник банди. Фото: СБУ

Погрожували вбивством за несплату "боргів"

Правоохоронцями було задокументовано факт вимагання неіснуючого боргу у 30 тисяч доларів з місцевого підприємця. Щоб отримати кошти, вони психологічно тиснули на чоловіка та його родину і погрожували їм фізичною розправою.

Врешті-решт вони силоміць відібрали автомобіль дружини потерпілого як "сплату за борг".

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Відібрані автівки. Фото: СБУ

Яке покарання чекає на зловмисників

Під час спецоперації співробітники СБУ змогли затримати двох активних учасників угруповання.

Під час обшуків було знайдено: велику суму готівки, отриману від потерпілого, три автомобілі, у тому числі викрадений у дружини потерпілого підприємця, записи чорної бухгалтерії, боргові розписки та зброю.

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Обшуки злочинного угрупування. Фото: СБУ

Нині їм повідомили про підозру. Злочинцям загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, СБУ знешкодила "легендовану" групу агентів ФСБ, які шпигували за "центрами прийняття рішень" у трьох регіонах України. Серед затриманих і одесит, який вивідував паролі для пересування по території міста у комендантську годину та для проїзду блокпостів.

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