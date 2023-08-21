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В Полтавской области арестовали имущество российского генерала на 1 млрд гривен

21 августа 2023 15:23
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Полтавской области арестовали имущество российского генерала на 1 млрд гривен
Арест имущества российского генерала. Фото: Офис генпрокурора
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Служба безопасности Украины арестовала в Полтавской области имущество российского генерал-полковника на один миллиард гривен. Через третьих лиц он владеет 20 бизнес-объектами, жилой площадью более 3 тысяч квадратных метров и 17 участками земли в регионе.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

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Сообщается, что имущество высокопоставленного российского военного, включая дом для его семьи, отели высшего класса, а также коммерческие и развлекательные комплексы общей площадью близко к 30 тыс. кв. м, было зарегистрировано на имя его дочери и зятя, которые до недавнего времени проживали в Украине. Однако перед началом войны они перебрались в Россию и стали гражданами этой страны.

В Офисе генпрокурора указали, что представители закона провели обыски в бизнес и жилых зданиях, связанных с семьей российского военного. Они обнаружили и конфисковали 16500 долларов США, военную униформу российского стандарта, нелегальную советскую символику, российские пропагандистские материалы, а также сувениры и награды, которые были вручены ему в Москве.

На основании заявления прокуратуры, суд решил арестовать это имущество. Общая оценка конфискованных средств превышает 1 млрд. гривен. Теперь рассматривается возможность перевода всего арестованного имущества в собственность Украины. 

  • Имущество российского генерала. Фото: Офис генпрокурора
    Имущество российского генерала. Фото: Офис генпрокурора
  • Имущество российского генерала. Фото: Офис генпрокурора
    Имущество российского генерала. Фото: Офис генпрокурора
  • Имущество российского генерала. Фото: Офис генпрокурора
    Имущество российского генерала. Фото: Офис генпрокурора
  • Имущество российского генерала. Фото: Офис генпрокурора
    Имущество российского генерала. Фото: Офис генпрокурора
  • Имущество российского генерала. Фото: Офис генпрокурора
    Имущество российского генерала. Фото: Офис генпрокурора
  • Имущество российского генерала. Фото: Офис генпрокурора
    Имущество российского генерала. Фото: Офис генпрокурора
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Напомним, что в Киевской области СБУ задержала коллаборанта, пытавшегося проникнуть в десантные подразделения Вооруженных сил Украины. Целью был сбор разведданных для России.

 

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