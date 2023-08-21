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На Полтавщині заарештували майно російського генерала на 1 млрд гривень

21 серпня 2023 15:23
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
На Полтавщині заарештували майно російського генерала на 1 млрд гривень
Арешт майна російського генерала. Фото: Офіс генпрокурора
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Служба безпеки України заарештувала на Полтавщині майно російського генерал-полковника на один мільярд гривень. Через третіх осіб він володіє 20 бізнес-об'єктами, житловою площею понад 3 тисячі квадратних метрів і 17 ділянками землі в регіоні.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

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Повідомляється, що майно високопоставленого російського військового, включаючи будинок для його сім'ї, готелі вищого класу, а також комерційні та розважальні комплекси загальною площею близько 30 тис. кв. м, було зареєстровано на ім'я його дочки та зятя, які донедавна проживали в Україні. Однак перед початком війни вони перебралися в Росію та стали громадянами цієї країни.

В Офісі генпрокурора вказали, що представники закону провели обшуки у бізнесі та житлових будівлях, пов'язаних із родиною російського військового. Вони виявили та конфіскували 16500 доларів США, військову уніформу російського стандарту, нелегальну радянську символіку, російські пропагандистські матеріали, а також сувеніри та нагороди, які були вручені йому у Москві.

На підставі заяви прокуратури суд вирішив заарештувати це майно. Загальна оцінка конфіскованих коштів перевищує 1 млрд гривень. Наразі розглядається можливість переведення всього заарештованого майна у власність України.

  • Майно російського генерала. Фото: Офіс генпрокурора
    Майно російського генерала. Фото: Офіс генпрокурора
  • Майно російського генерала. Фото: Офіс генпрокурора
    Майно російського генерала. Фото: Офіс генпрокурора
  • Майно російського генерала. Фото: Офіс генпрокурора
    Майно російського генерала. Фото: Офіс генпрокурора
  • Майно російського генерала. Фото: Офіс генпрокурора
    Майно російського генерала. Фото: Офіс генпрокурора
  • Майно російського генерала. Фото: Офіс генпрокурора
    Майно російського генерала. Фото: Офіс генпрокурора
  • Майно російського генерала. Фото: Офіс генпрокурора
    Майно російського генерала. Фото: Офіс генпрокурора
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Нагадаємо, що в Київській області СБУ затримала колаборанта, який намагався проникнути в десантні підрозділи Збройних сил України. Метою був збір розвідданих для Росії.

 

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