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На оккупированной Луганской области россияне воруют металл из шахт, — ОВА

30 октября 2023 09:18
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
На оккупированной Луганской области россияне воруют металл из шахт, — ОВА
Работник шахты в Луганской области. Фото: ДТЭК
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

На оккупированных территориях Луганской области продолжается тотальная ликвидация угольной отрасли. Россияне консервируют шахты и одновременно вырезают на металлолом.

Об этом сообщает глава ОВА Артем Лысогор.

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"Кроме того, что шахты на оккупированной Луганщине отключают от электропитания из-за неуплаты, а их сотрудников накрывает очередная волна принудительной мобилизации, продолжается тотальная ликвидация угольной отрасли региона", — написал Лысогор.

По его словам, шахты консервируют, как на неопределенный срок, а между тем вырезают на металлолом.

"Этот процесс уже начат на предприятиях "Красный партизан", "Центросоюз" и "Харьковская". Ранее россияне их сочли нерентабельными", — отметил председатель ОВА.

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скриншот поста Артема Лысогора

Ситуация в регионе

В Луганской ОВА рассказали, что пока в центре Лисичанска россияне пытаются запустить первую и пока единственную модульную котельную, жители отдаленного района города вблизи бывшего завода СТВ — до сих пор живут без света.

"Им его и не обещают, потому что в жилых кварталах от уцелевших после российских обстрелов трансформаторов остались только бетонные сооружения. Весь металл за полтора года оккупации оттуда постепенно исчез", — добавил Лысогор.

Уточняется, что каждую подстанцию нужно обустраивать практически с нуля.

Напомним, что 28 октября в Карагандинской области Казахстана произошел взрыв метана в шахте имени Костенко. В результате инцидента известно о 45 погибших шахтерах.

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