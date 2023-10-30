На окупованій Луганщині росіяни крадуть метал з шахт, — ОВА

Працівник шахти на Луганщині. Фото: ДТЕК

На окупованих територіях Луганщини триває тотальна ліквідація вугільної галузі. Росіяни консервують шахти і водночас вирізають на металобрухт.

Про це повідомляє голова ОВА Артем Лисогор.

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"Крім того, що шахти на окупованій Луганщині відключають від електроживлення через несплату, а їхніх співробітників накриває чергова хвиля примусової мобілізації, триває тотальна ліквідація вугільної галузі регіону", — написав Лисогор.

За його словами, шахти консервують, ніби на невизначений термін, а тим часом вирізають на металобрухт.

"Цей процес вже розпочато на підприємствах "Червоний партизан", "Центросоюз" и "Харківська". Раніше росіяни їх визнали нерентабельними", — зазначив голова ОВА.

скриншот допису Артема Лисогора

Ситуація в регіоні

У Луганській ОВА розповіли, що доки в центрі Лисичанська росіяни намагаються запустити першу і поки єдину модульну котельню, мешканці віддаленого району міста поблизу колишнього заводу ГТВ — досі живуть без світла.

"Їм його і не обіцяють, бо у житлових кварталах від уцілілих після російських обстрілів трансформаторів залишились лише бетонні споруди. Увесь метал за півтора року окупації звідти поступово зник", — додав Лисогор.

Зазначається, що кожну підстанцію потрібно облаштовувати практично з нуля.

Нагадаємо, що 28 жовтня в Карагандинській області Казахстану стався вибух метану в шахті імені Костенка. Внаслідок інциденту відомо про 45 загиблих шахтерів.