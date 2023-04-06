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На Львовщине задержали таможенников, установивших "таксу" за перевозку товара

6 апреля 2023 14:42
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Во Львовской области разоблачили очередную схему получения взяток на таможне
За деньги подозреваемые обещали не создавать искусственных препятствий при пересечении границы
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Во Львовской области разоблачили очередную схему получения взяток на таможне . Наладили его и.о. начальника одного из отделов и два инспектора таможенного поста "Краковец", а также житель Львовщины.

Об этом сообщили в Львовской областной прокуратуре.

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По данным следствия, чиновники вместе с местным жителем наладили схему получения взяток. Мужчины установили так называемую таксу и получали деньги от граждан, которые ввозили товары широкого потребления на территорию Украины.

"За эти деньги подозреваемые обещали не создавать искусственных препятствий при пересечении границы. Взятки чиновники приносили на хранение своему сообщнику — гражданскому лицу, не работающему на таможне. Последний всегда находился у своих подельников и заведовал всей так называемой "кассой"", — сообщают детали. во Львовской областной прокуратуре.

Стражи порядка задокументировали неоднократное получение фигурантами неправомерной выгоды.   Досудебное расследование продолжается. Решают вопрос об избрании подозреваемым мер в виде содержания под стражей, а также отстранения служащих от занимаемых должностей.

Напомним, мы ранее писали, что прокуратура Львовской области передала ВСУ более 30 тысяч арестованных электронных сигарет.

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