За гроші підозрювані обіцяли не створювати штучних перешкод при перетині кордону

На Львівщині викрили чергову схему одержання хабарів на митниці. Налагодили її в.о. начальника одного із відділів та двоє інспекторів митного поста "Краківець", а також мешканець Львівщини.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

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За даними слідства, посадовці разом із місцевим мешканцем налагодили схему одержання хабарів. Чоловіки встановили так звану "таксу" та отримували гроші від громадян, які ввозили товари широкого вжитку на територію України.

"За ці гроші підозрювані обіцяли не створювати штучних перешкод при перетині кордону. Хабарі посадовці приносили на зберігання своєму спільнику — цивільній особі, яка не працює на митниці. Останній завжди перебував біля своїх спільників та завідував всією так званою "касою"", — повідомляють деталі в Львівській обласній прокуратурі.

Правоохоронці задокументували неодноразове одержання фігурантами неправомірної вигоди. Досудове розслідування триває. Вирішують питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тривання під вартою, а також відсторонення службовців від займаних посад.

Нагадаємо, ми раніше писали, що прокуратура Львівщини передала ЗСУ понад 30 тисяч арештованих електронних сигарет.