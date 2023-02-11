Во Львовской области задержали 21-летнего наркодилера: ежемесячно делал около 10 тысяч "закладок"
Во Львовской области правоохранители задержали 21-летнего наркодилера. Он сбывал запрещенные вещества в большом количестве.
Об этом сообщает МВД Украины.
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Сбыт наркотических средств и психотропных веществ в регионе наладил 21-летний житель Трускавца. Он получал оптовые партии "товара", фасовал и распространял через "закладки".
В ходе реализации оперативной информации сотрудники УБН во Львовской области совместно со следователями Дрогобычского райотдела полиции в Трускавце задержали подозреваемого на одной из улиц города. Во время осмотра его вещей полицейские обнаружили расфасованные "закладки" с "Альфа-PVP" и каннабисом, а по месту жительства — расфасованный в слип-пакеты психотроп "LSD".
Злоумышленник работал "закладчиком" на Интернет-магазин по продаже наркосредств. Деньги получал криптовалютой.
Правоохранители изъяли доказательства и направили на проведение экспертных исследований, их ориентировочная стоимость — почти 200 тыс. гривен.
Напомним, на днях в Одессе задержали наркодилера. За продажу наркотиков ему грозит до 10 лет тюрьмы.
Добавим, недавно на территории Полтавской области были задержаны пять участников преступной группировки. Обезвреженная правоохранителями банда занималась продажей наркотических средств.