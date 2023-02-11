На Львівщині затримали 21-річного наркодилера

Правоохоронці вилучили заборонені речовини

У Львівській області правоохоронці затримали 21-річного наркодилера. Він збував заборонені речовини у великій кількості.

Про це повідомляє МВС України.

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Збут наркотичних засобів і психотропних речовин у регіоні налагодив 21-річний мешканець Трускавця. Він отримував гуртові партії "товару", фасував та розповсюджував через "закладки".

У ході реалізації оперативної інформації працівники УБН у Львівській області спільно зі слідчими Дрогобицького райвідділу поліції у Трускавці затримали підозрюваного на одній з вулиць міста. Під час огляду його речей поліцейські виявили розфасовані "закладки" із "Альфа-PVP" і канабісом, а за місцем мешкання — розфасований в сліп-пакети психотроп "LSD".

Зловмисник працював "закладником" на Інтернет-крамницю з продажу наркозасобів. Гроші отримував криптовалютою.

Правоохоронці вилучили речові докази й скерували на проведення експертних досліджень, їхня орієнтовна вартість — майже 200 тис. гривень.

Нагадаємо, днями в Одесі затримали наркодилера. За продаж наркотиків йому загрожує до 10 років в'язниці.

Додамо, нещодавно на території Полтавської області були затримані п’ять учасників злочинного угруповання. Знешкоджена правоохоронцями банда займалася продажем наркотичних засобів.