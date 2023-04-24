Во Львовской области осудили "гражданина СССР": что нашли в квартире фаната Кремля
Во Львовской области приговорили к пяти годам лишения свободы сторонника тоталитарного коммунистического режима. Также у преступника конфискуют все имущество.
Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной прокуратуры.
Суд над "советским гражданином"
Во Львовской области состоялось судебное разбирательство в деле коллаборанта и сторонника "советского мира".
В Червонограде местный житель перед началом полномасштабного вторжения вывесил на балкон советский флаг (интересно, что это был не флаг СССР или Украинской ССР, а флаг Туркменской ССР).
В ходе обыска у этого гражданина нашли незарегистрированное оружие, а также пропагандистские материалы, в которых, в частности, мужчина называет себя "гражданином Советского Союза".
Приговор фанату Кремля
Суд признал виновным местного жителя в незаконном приобретении, хранении огнестрельного оружия и боевых припасов, а также публичном использовании символики коммунистического тоталитарного режима (ч. 1 ст. 263, ч.1 ст. 436-1 УК Украины).
"Гражданина СССР" приговорили к пяти годам лишения свободы, к тому же с конфискацией всего имущества.
До вступления приговора в законную силу мужчина будет находиться под стражей.
Напомним, ранее в Одессе осудили мужчину за прогулку с гербом СССР.