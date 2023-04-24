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Во Львовской области осудили "гражданина СССР": что нашли в квартире фаната Кремля

24 апреля 2023 12:05
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Во Львовской области осудили "гражданина СССР": что нашли в квартире фаната Кремля
Коллаборант и сторонник "советского мира" получил наказание в суде. Фото: Львовская областная прокуратура
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Во Львовской области приговорили к пяти годам лишения свободы сторонника тоталитарного коммунистического режима. Также у преступника конфискуют все имущество.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

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Суд над "советским гражданином"

Во Львовской области состоялось судебное разбирательство в деле коллаборанта и сторонника "советского мира".

В Червонограде местный житель перед началом полномасштабного вторжения вывесил на балкон советский флаг (интересно, что это был не флаг СССР или Украинской ССР, а флаг Туркменской ССР).

Флаг Туркменской ССР в Червонограде
Флаг Туркменской ССР в Червонограде
Фото: Львовская областная прокуратура

В ходе обыска у этого гражданина нашли незарегистрированное оружие, а также пропагандистские материалы, в которых, в частности, мужчина называет себя "гражданином Советского Союза".

Обыски у поклонника СССР
Обыски у поклонника СССР
Фото: Львовская областная прокуратура

Приговор фанату Кремля

Суд признал виновным местного жителя в незаконном приобретении, хранении огнестрельного оружия и боевых припасов, а также публичном использовании символики коммунистического тоталитарного режима (ч. 1 ст. 263, ч.1 ст. 436-1 УК Украины).

"Гражданина СССР" приговорили к пяти годам лишения свободы, к тому же с конфискацией всего имущества.

До вступления приговора в законную силу мужчина будет находиться под стражей.

Напомним, ранее в Одессе осудили мужчину за прогулку с гербом СССР.

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