Во Львовской области осудили "гражданина СССР": что нашли в квартире фаната Кремля

Коллаборант и сторонник "советского мира" получил наказание в суде. Фото: Львовская областная прокуратура

Во Львовской области приговорили к пяти годам лишения свободы сторонника тоталитарного коммунистического режима. Также у преступника конфискуют все имущество.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

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Суд над "советским гражданином"

Во Львовской области состоялось судебное разбирательство в деле коллаборанта и сторонника "советского мира".

В Червонограде местный житель перед началом полномасштабного вторжения вывесил на балкон советский флаг (интересно, что это был не флаг СССР или Украинской ССР, а флаг Туркменской ССР).

Флаг Туркменской ССР в Червонограде

Фото: Львовская областная прокуратура

В ходе обыска у этого гражданина нашли незарегистрированное оружие, а также пропагандистские материалы, в которых, в частности, мужчина называет себя "гражданином Советского Союза".

Обыски у поклонника СССР

Фото: Львовская областная прокуратура

Приговор фанату Кремля

Суд признал виновным местного жителя в незаконном приобретении, хранении огнестрельного оружия и боевых припасов, а также публичном использовании символики коммунистического тоталитарного режима (ч. 1 ст. 263, ч.1 ст. 436-1 УК Украины).

"Гражданина СССР" приговорили к пяти годам лишения свободы, к тому же с конфискацией всего имущества.

До вступления приговора в законную силу мужчина будет находиться под стражей.

Напомним, ранее в Одессе осудили мужчину за прогулку с гербом СССР.