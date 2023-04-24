На Львівщині засудили "громадянина СРСР": що знайшли в квартирі фаната Кремля

Колаборант і прихильник "радянського світу" отримав покарання в суді. Фото: Львівська обласна прокуратура

У Львівській області засудили до п’яти років позбавлення волі прихильника тоталітарного комуністичного режиму. Також у злочинця конфіскують усе майно.

Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної прокуратури.

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Суд над "радянським громадянином"

У Львівській області відбувся судовий розгляд колаборанта і прихильника "радянського світу".

У місті Червоноград місцевий мешканець перед початком повномасштабного вторгнення вивісив на балкон радянський прапор (цікаво, що це був не прапор СРСР чи Української РСР, а стяг Туркменської РСР).

Прапор Туркменської РСР у Червонограді

Фото: Львівська обласна прокуратура

Під час обшуку в цього громадянина знайшли незареєстровану зброю, а також пропагандистські матеріали, в яких, зокрема, чоловік називає себе "громадянином Радянського Союзу".

Обшуки у прихильника СРСР

Фото: Львівська обласна прокуратура

Вирок фанату Кремля

Суд визнав винним місцевого мешканця у незаконному придбанні, зберіганні вогнепальної зброї та бойових припасів, а також публічному використанні символіки комуністичного тоталітарного режиму (ч. 1 ст. 263, ч.1 ст. 436-1 КК України).

"Громадянина СРСР" засудили до п’яти років позбавлення волі, до того ж із конфіскацією усього майна.

До набуття вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, раніше в Одесі засудили чоловіка за прогулянку з гербом СРСР.