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На Львовщине руководитель лесничества продавал "лес" под видом дров

31 марта 2023 14:35
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
На Львовщине руководитель лесничества продавал "лес" под видом дров
В настоящее время руководителю Яворивского лесничества сообщено о подозрении
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Руководитель Яворивского лесничества во Львовской области продавал лесопродукцию и дрова без соответствующих документов. Стоимостные породы сосны и дуба продавались под видом обычных дров, которые стоят в несколько раз дешевле. Разницу в цене чиновник присваивал. Только через неделю он успел трижды продать древесину по такой схеме местному предпринимателю, присвоив больше   60 тысяч гривен.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований .

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"Должностное лицо и дальше продолжало бы разворовывать имущество предприятия, если бы его не задержали работники ДБР во время получения очередной части оплаты в сумме 20 тысяч гривен за продажу 15 кубометров древесины", — говорится в сообщении.

В настоящее время руководителю Яворивского лесничества поставлено в известность о подозрении в получении неправомерной выгоды с использованием служебного положения. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове работница Львовского облсовета, которому подарили пропуск, получила выговор.

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