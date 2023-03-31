На Львовщине руководитель лесничества продавал "лес" под видом дров

В настоящее время руководителю Яворивского лесничества сообщено о подозрении

Руководитель Яворивского лесничества во Львовской области продавал лесопродукцию и дрова без соответствующих документов. Стоимостные породы сосны и дуба продавались под видом обычных дров, которые стоят в несколько раз дешевле. Разницу в цене чиновник присваивал. Только через неделю он успел трижды продать древесину по такой схеме местному предпринимателю, присвоив больше 60 тысяч гривен.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований .

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"Должностное лицо и дальше продолжало бы разворовывать имущество предприятия, если бы его не задержали работники ДБР во время получения очередной части оплаты в сумме 20 тысяч гривен за продажу 15 кубометров древесины", — говорится в сообщении.

В настоящее время руководителю Яворивского лесничества поставлено в известность о подозрении в получении неправомерной выгоды с использованием служебного положения. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове работница Львовского облсовета, которому подарили пропуск, получила выговор.