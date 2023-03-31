На Львівщині керівник лісництва продавав "ліс" під виглядом дров

Наразі керівнику Яворівського лісництва повідомлено про підозру

Керівник Яворівського лісництва у Львівській області продавав лісопродукцію та дрова без відповідних документів. Вартісні породи сосни та дуба продавалися під виглядом звичайних дров, які коштують у кілька разів дешевше. Різницю у ціні посадовець привласнював. Лише за тиждень він встиг тричі продати деревину за такою схемою місцевому підприємцю, привласнивши більше 60 тисяч гривень.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

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"Посадовець і далі продовжував би розкрадати майно підприємства, якби його не затримали працівники ДБР під час отримання чергової частини оплати у сумі 20 тисяч гривень за продаж 15 кубометрів деревини", — йдеться у повідомленні.

Наразі керівнику Яворівського лісництва повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди з використанням службового становища. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові працівниця Львівської облради, якій подарували перепустку, отримала догану.