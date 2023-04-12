На границе у жителя Львовской области изъяли тонну масла, сыра и сметаны
На границе в Рави-Русской во время проверки микроавтобуса пограничники с таможенниками обнаружили более тонны молочной продукции, которая была спрятана в специально оборудованных тайниках автомобиля.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
38-летний житель Львовщины попытался незаконно ввезти партию молочных продуктов, выбрав на границе полосу "зеленый коридор".
"Во время проверки было найдено большое количество скрытого товара. В специально оборудованных тайниках в крыше микроавтобуса и под задним сиденьем обнаружили более тонны продукции сомнительного происхождения. Доступ к товару, среди которого масло, сыр, сметана и другие стал возможным после демонтажа обустроенных перегородок", —сообщили пограничники.
Микроавтобус у 38-летнего жителя изъяли. В настоящее время таможенники считают сумму товара.
Напомним, мы ранее писали, что в Одесской области, в пункте пропуска "Рени" пограничники Измаильского отряда обнаружили наркотические средства в грузовике DAF, который направлялся в Молдову. Помощь в распознавании наркотиков оказала служебная собака Рембо, которая отличилась уже не впервые на происках контрабандистов.