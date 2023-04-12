На границе у жителя Львовской области изъяли тонну масла, сыра и сметаны

Пограничники с таможенниками обнаружили более тонны молочной продукции на границе в Рави-Русской. Фото: Государственная пограничная служба

На границе в Рави-Русской во время проверки микроавтобуса пограничники с таможенниками обнаружили более тонны молочной продукции, которая была спрятана в специально оборудованных тайниках автомобиля.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

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Партия молочных продуктов, которую незаконно пытались провезти на территорию Украины. Фото: Государственная пограничная служба

"Во время проверки было найдено большое количество скрытого товара. В специально оборудованных тайниках в крыше микроавтобуса и под задним сиденьем обнаружили более тонны продукции сомнительного происхождения. Доступ к товару, среди которого масло, сыр, сметана и другие стал возможным после демонтажа обустроенных перегородок", —сообщили пограничники.

Партия молочных продуктов, которую незаконно пытались провезти на территорию Украины. Фото: Государственная пограничная служба

Микроавтобус у 38-летнего жителя изъяли. В настоящее время таможенники считают сумму товара.

Напомним, мы ранее писали, что в Одесской области, в пункте пропуска "Рени" пограничники Измаильского отряда обнаружили наркотические средства в грузовике DAF, который направлялся в Молдову. Помощь в распознавании наркотиков оказала служебная собака Рембо, которая отличилась уже не впервые на происках контрабандистов.