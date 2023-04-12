На кордоні у мешканця Львівщини вилучили тонну масла, сиру та сметани
На кордоні у Раві-Руській під час перевірки мікроавтобуса прикордонники з митниками виявили понад тонну молочної продукції, яка була захована у спеціально обладнаних сховках автомобіля.
Про це повідомили у Держприкордонслужбі.
38-річний мешканець Львівщини спробував незаконно ввезти партію молочних продуктів, обравши на кордоні смугу "зелений коридор".
"Під час перевірки було знайдено велику кількість прихованого товару. У спеціально обладнаних схованках в даху мікроавтобуса та під заднім сидінням виявили більше тонни продукції сумнівного походження. Доступ до товару, серед якого — масло, сир, сметана та інші став можливим після демонтажу облаштованих перегородок", — повідомили прикордонники.
Мікроавтобус у 38-річного мешканця вилучили. Зараз митники рахують суму товару.
Нагадаємо, ми раніше писали, що на Одещині, в пункті пропуску "Рені" прикордонники Ізмаїльського загону виявили наркотичні засоби у вантажівці DAF, яка прямувала до Молдови. Допомогу в розпізнанні наркотиків надав службовий собака Рембо, який відзначився вже не вперше на підступах контрабандистів.