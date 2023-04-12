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На кордоні у мешканця Львівщини вилучили тонну масла, сиру та сметани

12 квітня 2023 13:27
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Марта Байдака
Журналіст
На кордоні у мешканця Львівщини вилучили тонну масла, сиру та сметани
Прикордонники з митниками виявили понад тонну молочної продукції на кордоні у Раві-Руській. Фото: Державна прикордонна служба
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

На кордоні у Раві-Руській під час перевірки мікроавтобуса прикордонники з митниками виявили понад тонну молочної продукції, яка була захована у спеціально обладнаних сховках автомобіля.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

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38-річний мешканець Львівщини спробував незаконно ввезти партію молочних продуктів, обравши на кордоні смугу "зелений коридор".

Партія молочних продуктів, яку незаконно намагались провезти на територію України. Фото: Державна прикордонна служба 
Партія молочних продуктів, яку незаконно намагались провезти на територію України. Фото: Державна прикордонна служба 

"Під час перевірки було знайдено велику кількість прихованого товару. У спеціально обладнаних схованках в даху мікроавтобуса та під заднім сидінням виявили більше тонни продукції сумнівного походження. Доступ до товару, серед якого  — масло, сир, сметана та інші став можливим після демонтажу облаштованих перегородок",  — повідомили прикордонники.

Партію молочних продуктів, яку незаконно намагались провезти на територію України. Фото: Державна прикордонна служба
Партія молочних продуктів, яку незаконно намагались провезти на територію України. Фото: Державна прикордонна служба 

Мікроавтобус у 38-річного мешканця вилучили. Зараз митники рахують суму товару.

Нагадаємо, ми раніше писали, що на Одещині, в пункті пропуску "Рені" прикордонники Ізмаїльського загону виявили наркотичні засоби у вантажівці DAF, яка прямувала до Молдови.  Допомогу в розпізнанні наркотиків надав службовий собака Рембо, який відзначився вже не вперше на підступах контрабандистів.

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