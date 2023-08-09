На Киевщине во время ремонта укрытия подрядчик нанес ущерб более чем на 200 тыс. грн

Укрытие в Киеве. Фото: Новости.

В Киевской области один из подрядчиков во время ремонта в бомбоубежище нанес ущерб более чем на 200 тысяч гривен. Правоохранители сообщили ему о подозрении.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

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Детали дела

По данным следствия, в Фастовском районе Киевской области между подрядчиком и одним из городских советов был заключен договор по ремонту укрытия в садике.

"По завершении выполнения работ подрядчик внес в отчетную документацию завышенные объемы выполненных работ и использованных строительных материалов. На основании этих документов управление капитального строительства перечислило на счет предпринимателя бюджетные средства", — говорят в прокуратуре.

Следовательно, был нанесен ущерб более чем на 200 тысяч гривен.

Фигуранту дела инкриминируют ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины (присвоение чужого имущества и служебного подлога).

Напомним, ранее мы писали, что в столице очередной скандал с укрытием . На Лукьяновке в одном из бомбоубежищ планируется сделать ремонт укрытия за два миллиона гривен, а это дороже вдвое.