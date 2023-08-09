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На Київщині під час ремонту укриття підрядник завдав збитків на понад 200 тис. грн

9 серпня 2023 16:30
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
На Київщині під час ремонту укриття підрядник завдав збитків на понад 200 тис. грн
Укриття в Києві. Фото: Новини.LIVE
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У Київській області один із підрядників під час ремонту в бомбосховищі завдав збитків на понад 200 тисяч гривень. Правоохоронці повідомили йому про підозру.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

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Деталі справи

За даними слідства, у Фастівському районі Київської області між підрядником та однією із міських рад був укладений договір щодо ремонту укриття в садочку.

"Після завершення виконання робіт підрядник вніс до звітної  документації завищені обсяги виконаних робіт та використаних будівельних матеріалів. На підставі цих документів управління капітального будівництва перерахувало на рахунок підприємця бюджетні кошти", — кажуть у прокуратурі.

Відтак, було завдано збитків на понад 200 тисяч гривень.

Фігуранту справи інкримінують ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України (привласнення чужого майна та службового підроблення).

Нагадаємо, раніше ми писали, що в столиці черговий скандал із укриттям. На Лукʼянівці в одному з бомбосховищ планують зробити ремонт укриття за два мільйони гривень, а це дорожче вдвічі.

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