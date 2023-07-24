Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Криминал arrow В Киевской области мужчина устроил кровавую расправу над сожительницей arrow

В Киевской области мужчина устроил кровавую расправу над сожительницей

24 июля 2023 12:05
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киевской области мужчина устроил кровавую расправу над сожительницей
Человек с ножом в руке. Иллюстративное фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Киевской области мужчина убил сожительницу многочисленными ударами ножом в шею. Правоохранители сообщили злоумышленнику о подозрении.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

Читайте также:

Смертельная расправа над женщиной

По данным следствия, 19 июля 2023 года в селе Шевченково Броварского района при употреблении алкогольных напитков между мужчиной и женщиной возник серьезный конфликт.

Из-за ревности злоумышленник нанес сожители многочисленные удары в области шеи и лица. От полученных колото-резанных ранений потерпевшая скончалась.

По состоянию на данный момент мужчина находится в СИЗО. Ему инкриминируют умышленные убийства по ч. 1 ст. 115 УК Украины.

Напомним, ранее мы писали, что Киевский апелляционный суд оставил без изменений приговор суда первой инстанции, по заключению которого обвиняемый в умышленном убийстве мотоциклиста в Киеве на Харьковском шоссе приговорен к 12 годам 6 месяцам лишения свободы.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

None

Как власти Киева "сливают" деньги на ненужные дорожные работы: транспортный аналитик

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

00:43 "Это моя бабушка": уклонисты придумали новый способ пересечения границы

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз