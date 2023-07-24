В Киевской области мужчина устроил кровавую расправу над сожительницей

Человек с ножом в руке. Иллюстративное фото: google.com

В Киевской области мужчина убил сожительницу многочисленными ударами ножом в шею. Правоохранители сообщили злоумышленнику о подозрении.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

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По данным следствия, 19 июля 2023 года в селе Шевченково Броварского района при употреблении алкогольных напитков между мужчиной и женщиной возник серьезный конфликт.

Из-за ревности злоумышленник нанес сожители многочисленные удары в области шеи и лица. От полученных колото-резанных ранений потерпевшая скончалась.

По состоянию на данный момент мужчина находится в СИЗО. Ему инкриминируют умышленные убийства по ч. 1 ст. 115 УК Украины.

Напомним, ранее мы писали, что Киевский апелляционный суд оставил без изменений приговор суда первой инстанции, по заключению которого обвиняемый в умышленном убийстве мотоциклиста в Киеве на Харьковском шоссе приговорен к 12 годам 6 месяцам лишения свободы.