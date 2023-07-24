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На Київщині чоловік влаштував криваву розправу над співмешканкою

24 липня 2023 12:05
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
На Київщині чоловік влаштував криваву розправу над співмешканкою
Чоловік з ножем у руці. Ілюстративне фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У Київській області чоловік убив співмешканку численними ударами ножем в шию. Правоохоронці повідомили зловмиснику про підозру.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

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За даними слідства, 19 липня 2023 року в селі Шевченкове Броварського району під час вживання алкогольних напоїв між чоловіком та жінкою виник серйозний конфлікт.

Через ревнощі зловмисник завдав співмешканці численні удари в ділянці шиї та обличчя. Від отриманих колото-різаних поранень потерпіла померла.

Станом на зараз чоловік перебуває в СІЗО. Йому інкримінують умисне вбиства за ч. 1 ст. 115 КК України.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Київський апеляційний суд залишив без змін вирок суду першої інстанції, за висновком якого обвинуваченого в умисному вбивстві мотоцикліста в Києві на Харківському шосе засуджено до 12 років 6 місяців позбавлення волі.

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