На Кипре задержали сообщника олигарха Жеваго: детали

Олигарх Константин Жеваго. Фото: УНИАН

На Кипре правоохранители задержали сообщника олигарха Константина Жеваго. Его подозревают в отмывании более 100 млн. долларов США.

Об этом пишет пресс-служба ДБР.

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"По запросу Государственного бюро расследований в Республике Кипр правоохранители задержали бывшего заместителя председателя правления АО "Банк "Финансы и Кредит", являющегося сообщником владельца банковского учреждения Константина Жеваго в отмывании более 100 миллионов долларов США", — говорится в сообщении.

Благодаря доказательствам ДБР, в суде приняли решение содержать злоумышленника под стражей. В настоящее время правоохранители занимаются подготовкой документов, чтобы экстрадировать его из Кипра в Украину.

Дело Жеваго

В ДБР напомнили, что Константину Жеваго сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины. Кроме того, подозрения получили и топ-менеджеры банка.

"Они организовали механизм растраты 113 млн долларов США финансового учреждения, чем нанесли ущерб интересам государства и вкладчиков банка", — добавили в пресс-службе.

На имущество олигарха наложен арест, а именно:

акции предприятий Жеваго на сотни миллионов гривен;

корпоративные права обществ;

26 объектов недвижимости.

Кроме того, арестованное имущество и других юридических лиц, близких к эксдепутату, среди них:

14 имущественных комплексов;

21 часть имущественных комплексов;

30 нежилых помещений;

10 квартир.

"Еще в октябре 2020 года арестованные активы стоимостью более 300 млн гривен были переданы в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА)", — отметили в ДБР.

Напомним, ранее сотрудники Государственного бюро расследований (ДБР) Украины инициировали арест вертолета, владельцем которого является экснардеп, акционер банка "Финансы и Кредит" Константин Жеваго. Решение суда было принято на основании доказательств, собранных следователями ДБР.