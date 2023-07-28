На Кіпрі затримали спільника олігарха Жеваго: деталі

Олігарх Костянтин Жеваго. Фото: УНІАН

На Кіпрі правоохоронці затримали спільника олігарха Костянтина Жеваго. Його підозрюють у відмиванні понад 100 млн доларів США.

Про це пише пресслужба ДБР.

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"За запитом Державного бюро розслідувань у Республіці Кіпр правоохоронці затримали колишнього заступника голови правління АТ "Банк "Фінанси та Кредит", який є спільником власника банківської установи Костянтина Жеваго у відмиванні понад 100 мільйонів доларів США", — йдеться у повідомленні.

Завдяками доказам ДБР, у суді прийняли рішення тримати зловмисника під вартою. Нині правоохоронці займаються підготовкою документів, щоб екстрадувати його з Кіпру до України.

Справа Жеваго

В ДБР нагадали, що Костянтину Жеваго повідомили про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, які передбачені ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України. Крім того, підозри отримали й топменеджери банку.

"Вони організували механізм розтрати 113 млн доларів США фінансової установи, чим завдали шкоди інтересам держави та вкладників банку", — додали у пресслужбі.

Наразі на майно олігарха накладено арешт, а саме:

акції підприємств Жеваго на сотні мільйонів гривень;

корпоративні права товариств;

26 об’єктів нерухомості.

Крім того, заарештоване майно й інших юридичних осіб, які є близькими до ексдепутата, серед них:

14 майнових комплексів;

21 частина майнових комплексів;

30 нежитлових приміщень;

10 квартир.

"Ще у жовтні 2020 року арештовані активи, вартістю понад 300 млн гривень, були передані до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА)", — зазначили у ДБР.

Нагадаємо, раніше співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) України ініціювали арешт гелікоптера, власником якого є екснардеп, акціонер банку "Фінанси та Кредит" Костянтин Жеваго. Рішення суду було ухвалено на підставі доказів, зібраних слідчими ДБР.