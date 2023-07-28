Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Кримінал arrow На Кіпрі затримали спільника олігарха Жеваго: деталі arrow

На Кіпрі затримали спільника олігарха Жеваго: деталі

28 липня 2023 18:03
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
На Кіпрі затримали спільника олігарха Жеваго: деталі
Олігарх Костянтин Жеваго. Фото: УНІАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

На Кіпрі правоохоронці затримали спільника олігарха Костянтина Жеваго. Його підозрюють у відмиванні понад 100 млн доларів США.

Про це пише пресслужба ДБР.

Читайте також:

Затримання злочинця

"За запитом Державного бюро розслідувань у Республіці Кіпр правоохоронці затримали колишнього заступника голови правління АТ "Банк "Фінанси та Кредит", який є спільником власника банківської установи Костянтина Жеваго у відмиванні понад 100 мільйонів доларів США", — йдеться у повідомленні.

Завдяками доказам ДБР, у суді прийняли рішення тримати зловмисника під вартою. Нині правоохоронці займаються підготовкою документів, щоб екстрадувати його з Кіпру до України. 

Справа Жеваго

В ДБР нагадали, що Костянтину Жеваго повідомили про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, які передбачені ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України. Крім того, підозри отримали й топменеджери банку.

"Вони організували механізм розтрати 113 млн доларів США фінансової установи, чим завдали шкоди інтересам держави та вкладників банку", — додали у пресслужбі.

Наразі на майно олігарха накладено арешт, а саме:

  • акції підприємств Жеваго на сотні мільйонів гривень;
  • корпоративні права товариств;
  • 26 об’єктів нерухомості.

Крім того, заарештоване майно й інших юридичних осіб, які є близькими до ексдепутата, серед них:

  • 14 майнових комплексів;
  • 21 частина майнових комплексів;
  • 30 нежитлових приміщень;
  • 10 квартир.

"Ще у жовтні 2020 року арештовані активи, вартістю понад 300 млн гривень, були передані до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА)", — зазначили у ДБР. 

Нагадаємо, раніше співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) України ініціювали арешт гелікоптера, власником якого є екснардеп, акціонер банку "Фінанси та Кредит" Костянтин Жеваго. Рішення суду було ухвалено на підставі доказів, зібраних слідчими ДБР.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

None

"Це кров і піт": Ігнат про успішну роботу ППО і не тільки у великому інтервʼю

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз