В Херсонской области ликвидировали коллаборанта, который причастен к организации застенков

До вторжения рф Сергей Москаленко владел охранной фирмой "Ягуар"

В разведке рассказали о ликвидированном на днях коллаборанте на Херсонщине. Им оказался Сергей Москаленко, который пошел на добровольное сотрудничество с врагом и организовывал застенки над гражданскими.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

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В сообщении ведомства говорится, что ликвидированный коллаборант Сергей Москаленко был жителем Новой Каховки и владельцем местной охранной фирмы. Во время оккупации пошел на сотрудничество с россиянами и получил должность так называемого начальника СИЗО, где над пленными украинцами совершали бесчеловечные пытки.

Ранее СМИ писали, что Москаленко создавал для вооруженных сил рф списки, в которые входили украинские активисты, полицейские, ветераны АТО. Как следствие — он получил "должность" в новокаховском "отделении полиции". Там же он обустроил пыточную.

Напомним, ранее мы писали, что всего за одну неделю украинские партизаны на оккупированных территориях осуществили несколько успешных акций, направленных, в частности, на ликвидацию предателей. Кроме того, в Херсонской области было подорвано железнодорожное полотно.