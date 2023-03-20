В Херсонской области ликвидировали коллаборанта, который причастен к организации застенков
В разведке рассказали о ликвидированном на днях коллаборанте на Херсонщине. Им оказался Сергей Москаленко, который пошел на добровольное сотрудничество с врагом и организовывал застенки над гражданскими.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
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В сообщении ведомства говорится, что ликвидированный коллаборант Сергей Москаленко был жителем Новой Каховки и владельцем местной охранной фирмы. Во время оккупации пошел на сотрудничество с россиянами и получил должность так называемого начальника СИЗО, где над пленными украинцами совершали бесчеловечные пытки.
Ранее СМИ писали, что Москаленко создавал для вооруженных сил рф списки, в которые входили украинские активисты, полицейские, ветераны АТО. Как следствие — он получил "должность" в новокаховском "отделении полиции". Там же он обустроил пыточную.
Напомним, ранее мы писали, что всего за одну неделю украинские партизаны на оккупированных территориях осуществили несколько успешных акций, направленных, в частности, на ликвидацию предателей. Кроме того, в Херсонской области было подорвано железнодорожное полотно.