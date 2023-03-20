На Херсонщині ліквідували колаборанта, який причетний до організації катівень
У розвідці розповіли, про ліквідованого днями колаборанта на Херсонщині. Ним виявився Сергій Москаленко, який пішов на добровільну співпрацю з ворогом та організовував катівні над цивільними.
Про це інформує Головне управління розвідки Міноборони України.
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У повідомленні відомства йдеться, що ліквідований колаборант Сергій Москаленко був мешканцем Нової Каховки та власником місцевої охоронної фірми. Під час окупації пішов на співпрацю з росіянами та отримав посаду так званого начальника СІЗО, де над полоненими українцями вчиняли нелюдські тортури.
Раніше ЗМІ писали, що Москаленко створював для збройних сил рф списки, до яких входили українські активісти, поліцейські, ветерани АТО. Як наслідок — отримав "посаду" в новокахівському "відділенні поліції". Там же він облаштував катувальну.
Нагадаємо, раніше ми писали, що лише за один тиждень українські партизани на окупованих територіях здійснили кілька успішних акцій, спрямованих, зокрема, на ліквідацію зрадників. Окрім того, у Херсонській області було підірване залізничне полотно.