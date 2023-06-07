В Харьковской области к 15 годам тюрьмы приговорили очередного коллаборанта

Коллаборант по прозвищу "Чиж". Фото: СБУ

Предатель из Харьковской области, поднявший флаг России над Волчанском, проведет 15 лет за решеткой. Служба безопасности собрала доказательства на очередного коллаборанта, работавшего на ФСБ и российскую частную военную компанию "Вагнер".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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Правоохранители еще в сентябре 2022 года задержали мужчину во время деоккупации Волчанска. Злоумышленником оказался 45-летний местный уголовник по прозвищу "Чиж".

Сотрудничество с оккупантами

"После временного захвата города он добровольно пошел на сотрудничество с представителем фсб и командиром подразделения "вагнеровцев". Каждый из них ставил предателю разные задачи. Так, по указанию российской спецслужбы злоумышленник должен был возглавить Волчанский район", — говорится в сообщении.

Чтобы стать главой района, преступник незаконно организовал сбор подписей жителей города за отставку действующего городского головы. "Мероприятия" замаскировали под видом выдачи "гуманитарной помощи" из России.

Задержание коллаборанта. Фото: СБУ

Пропагандистские акции

После этого коллаборант поднял русский триколор в центре города.

Подобные акции с элементами пропаганды он показывал в своем телеграмм-канале и участвовал в прямом эфире прокремлевских телеканалов.

Также "Чиж" помогал похищать оккупантам представителей Волчанской территориальной громады.

Угрожал местным фермерам

Кроме того, по приказу "вагнеровца" мужчина "выбивал" деньги из местных фермеров за "использование земли".

"За каждый гектар требовал до 50 долл. Из этой суммы — 20 долл. за право сеять и обрабатывать землю, а 30 долл. — за возможность собирать урожай. В случае отказа — угрожал не только блокировкой хозяйственной деятельности, но и физической расправой. Таким образом, в течение марта "Чиж" отобрал у фермеров и передал оккупантам почти 10 млн грн" , — добавили в СБУ.

Задержание коллаборанта. Фото: СБУ

Благодаря собранным доказательствам суд признал предателя виновным в государственной измене, которую он совершил во время военного положения.

Напомним, правоохранители установили личность еще одного российского военного преступника, который отдавал приказы пытать гражданское население во время захвата части Харьковской области. Им оказался 30-летний Павел Каширский, старший оперуполномоченный отдела УФСБ России по Балтийскому флоту и войскам Калининградской области.