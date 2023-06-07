На Харківщині до 15 років в‘язниці засудили чергового колаборанта

Колаборант на прізвисько "Чиж". Фото: СБУ

Зрадник з Харківської області, який підняв прапор Росії над Вовчанськом проведе 15 років за ґратами. Служба безпеки зібрала докази на чергового колаборанта, який працював на фсб та російську приватну військову компанію "Вагнер".

Про це повідомила пресслужба СБУ.

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Правоохоронці ще у вересні 2022 року затримали чоловіка під час деокупації Вовчанська. Зловмисником виявився 45-річний місцевий кримінальник на прізвисько "Чиж".

Співпраця з окупантами

"Після тимчасового захоплення міста він добровільно пішов на співпрацю з представником фсб та командиром підрозділу "вагнерівців". Кожен із них ставив зраднику різні завдання. Так, за вказівкою російської спецслужби зловмисник мав очолити Вовчанський район", — йдеться у повідомленні.

Щоб стати головою району, злочинець незаконно організував збір підписів мешканців міста за відставку діючого міського голови. "Заходи" замаскували під виглядом видачі "гуманітарної допомоги" з Росії.

Затримання колаборанта. Фото: СБУ

Пропагандистські акції

Після цього колаборант підняв російський триколор у центрі міста.

Схожі акції з елементами пропаганди він показував у своєму телеграм-каналі та брав участь в прямих ефірах прокремлівських телеканалів.

Також "Чиж" допомагав викрадати окупантам представників Вовчанської територіальної громади.

Погрожував місцевим фермерам

Крім того, за наказом "вагнерівця" чоловік "вибивав" гроші з місцевих фермерів за "використання землі".

"За кожен гектар вимагав до 50 дол. З цієї суми — 20 дол. за право сіяти та обробляти землю, а 30 дол. — за можливість збирати врожай. У разі відмови — погрожував не лише блокуванням господарської діяльності, а й фізичною розправою. Таким чином протягом березня "Чиж" відібрав у фермерів та передав окупантам майже 10 млн грн", — додали в СБУ.

Затримання колаборанта. Фото: СБУ

Завдяки зібраним доказам суд визнав зрадника винним у державній зраді, яку він вчинив під час воєнного стану.

Нагадаємо, правоохоронці встановили особу ще одного російського воєнного злочинця, який віддавав накази катувати цивільне населення під час захоплення частини Харківської області. Ним виявився 30-річний Павло Каширський, старший оперуповноважений відділу УФСБ Росії по Балтійському флоту і військам Калінінградської області.