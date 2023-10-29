На Днепропетровщине убийца два года притворялся бездомным, чтобы избежать наказания

Полицейский задерживает нарушителя. Фото иллюстративное

В Днепропетровской области два года искали мужчину, убившего своего соседа в Синельниковском районе. Как оказалось, все это время мужчина вел образ жизни бездомного в одном из поселков Покровского района.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции области.

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Убил соседа ножом

26 октября 2021 года в поселке Гавриловка Синельниковского района произошло убийство. Хозяин дома, вернувшись на дачу, увидел беспорядок в доме. По комнате были разбросаны вещи, а в постели спал сосед.

Мужчина решил поинтересоваться, почему сосед живет на их даче. Когда хозяин начал будить незваного гостя, тот достал нож и стал избивать хозяина дома. После чего злоумышленник выбежал из домовладения. От полученных телесных повреждений мужчина скончался.

Притворился бездомным

Чтобы его не поймали и не наказали, мужчина стал скрываться. Подозреваемый притворялся бездомным почти два года, но в августе 2023 года убийцу удалось задержать.

В октябре следователем обвинительный акт в отношении нападавшего направлен в суд. Мужчине грозит пожизненное заключение.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области задержан мужчина, подозреваемый в покушении на убийство ребенка. Преступник порезал горло 13-летнему парню и скрылся с места.

Напоминаем, что в Стрыйском районе в одной из сел местный житель убил своего зятя. В отношении 49-летнего мужчины направлен обвинительный акт в суд.