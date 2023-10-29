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На Дніпропетровщині вбивця два роки прикидався безхатьком, щоб уникнути покарання

29 жовтня 2023 18:47
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На Дніпропетровщині вбивця два роки прикидався безхатьком, щоб уникнути покарання
Поліцейський затримує порушника. Фото ілюстративне
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Дніпропетровській області два роки шукали чоловіка, який вбив свого сусіда в Синельниківському районі. Як виявилося, увесь цей час чоловік вів спосіб життя безхатька в одному із селищ Покровського району. 

Про це повідомили у пресслужбі Головному управлінні Національної поліції області.

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Убив сусіда ножем

26 жовтня 2021 року в селищі Гаврилівка Синельниківського району сталося вбивство. Господар будинку, повернувшись на дачу, побачив безлад в хаті. По кімнаті були розкидані речі, а у ліжку спав сусід.

Чоловік вирішив поцікавитися, чому сусід живе на їхній дачі. Коли господар почав будити непроханого гостя, той дістав ніж та почав бити хазяїна хати. Після чого зловмисник вибіг з домоволодіння. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер.

Прикинувся безхатьком

Щоб його не піймали та не покарали, чоловік почав переховуватися. Підозрюваний прикидався безхатьком майже два роки, але у серпні 2023 року вбивцю вдалося затримати. 

У жовтні слідчим обвинувальний акт відносно нападника скеровано до суду. Чоловіку загрожує довічне ув’язнення. 

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області затримали чоловіка, якого підозрюють у замаху на вбивство дитини. Злочинець порізав горло 13-річному хлопцю та втік з місця.

Нагадуємо, що у Стрийському районі в одному із сіл місцевий мешканець вбив свого зятя. Стосовно 49-річного чоловіка скеровано обвинувальний акт до суду.

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