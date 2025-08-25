Полицейский застрелил мужчину, который ранил 5 человек ножом

Представители полиции. Иллюстративное фото: Нацполиция

В Криворожском районе на Днепропетровщине, мужчина нанес ножевые ранения 5 людям, среди которых двое спасателей ГСЧС. После этого он напал на правоохранителей, в связи с чем полицейским пришлось применить огнестрельное оружие.

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

Реклама

Читайте также:

Полицейский застрелил мужчину, который ранил 5 человек

По данным правоохранителей, происшествие произошло 24 августа примерно в 16:00 в Карповской общине.

"Местный житель нанес ножевые ранения двум женщинам, после чего поджег сено, что повлекло дальнейшее распространение огня и угрожало жизни людей. Когда на место для тушения пожара прибыли спасатели ГСЧС, злоумышленник напал на них с ножом — один из спасателей получил ножевое ранение, а второй — телесные повреждения", — говорится в сообщении.

Для того, чтобы прекратить правонарушение, на место происшествия выехали полицейские отделения полиции № 6 Криворожского РУП.

Правоохранители оказались на месте в то время, когда злоумышленник напал с ножом на своего отца и нанес ему ранения. Как отмечается, мужчина не реагировал на законные требования полицейских, оказывал сопротивление и нападал на них.

"Во время прекращения противоправных действий полицейский произвел предупредительные выстрелы в воздух, после чего применил в отношении нарушителя огнестрельное оружие. В результате полученных ранений 42-летний мужчина погиб", — сказано в публикации.

По состоянию на сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия. Следователи дают правовую оценку указанным событиям. Кроме того, назначено служебное расследование и сообщено ГБР по ситуации.

Напомним, недавно мы писали, что в Днепре мужчина во время ссоры со своим знакомым, ранил его ножом. За это его лишили свободы.

Также мы сообщали, что в Одессе иностранец спровоцировал ссору с горожанином и ударил его ножом. За это нападавшему грозит лишение свободы.