На Дніпропетровщині чоловік поранив 5 людей — його ліквідували

25 серпня 2025 00:12
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Поліцейський застрелив чоловіка, який поранив 5 осіб ножем
Представники поліції. Ілюстративне фото: Нацполіція
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

У Криворізькому районі на Дніпропетровщині, чоловік завдав ножові поранення 5 людям, серед яких двоє рятувальників ДСНС. Після цього він напав на правоохоронців, у зв'язку з чим поліцейським довелося застосувати вогнепальну зброю.

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

Поліцейський застрелив чоловіка, який поранив 5 людей

За даними правоохоронців, подія сталася 24 серпня приблизно о 16:00 у Карпівській громаді.

"Місцевий житель завдав ножові поранення двом жінкам, після чого підпалив сіно, що спричинило подальше поширення вогню та загрожувало життю людей. Коли на місце для гасіння пожежі прибули рятувальники ДСНС, зловмисник напав на них із ножем — один із рятувальників отримав ножове поранення, а другий — тілесні ушкодження", — йдеться у повідомленні.

Для того, щоб припинити правопорушення, на місце події виїхали поліцейські відділення поліції № 6 Криворізького РУП.

Правоохоронці опинилися на місці в той час, коли зловмисник напав з ножем на свого батька та спричинив йому поранення. Як зазначається, чоловік не реагував на законні вимоги поліцейських, чинив опір та нападав на них.

"Під час припинення протиправних дій поліцейський здійснив попереджувальні постріли у повітря, після чого застосував стосовно порушника вогнепальну зброю. Внаслідок отриманих поранень 42-річний чоловік загинув", — сказано у публікації.

Станом на зараз встановлюються всі обставини події. Слідчі надають правову оцінку вказаним подіям. Крім того, призначено службове розслідування та повідомлено ДБР щодо ситуації.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Дніпрі чоловік під час сварки зі своїм знайомим, поранив його ножем. За це його позбавили волі.

Також ми повідомляли, що в Одесі іноземець спровокував сварку з городянином та вдарив його ножем. За це нападнику загрожує позбавлення волі.

вбивство поліція Україна різанина Дніпропетровська область Кримінал
00:45 РФ атакувала Суми — в місті зафіксовано пожежу

00:16 Україна сенсаційно виграла золото чемпіонату світу з гімнастики

00:12 На Дніпропетровщині чоловік поранив 5 людей — його ліквідували

24 серпня

23:54 Погода на тиждень — чого очікувати від останніх днів літа

23:28 Онофрійчук виграла свою другу медаль чемпіонату світу

23:20 У Харкові пролунали вибухи

23:12 Терехов зізнався, що для нього означає День Незалежності — відео

22:39 Обмін полоненими — Юсов повідомив, чи повернулись важкопоранені

Зеленський висловився про гарантії безпеки для України - 80x80

Зеленський висловився про гарантії безпеки для України

21:59 В Кубку України дебютував ветеран, який два роки був у полоні

21:38 Гетманцев пояснив, у чому полягає українська незалежність

20:00 Незалежність України та Євросоюз — Гетманцев в ефірі Новини.LIVE

13:32 День Незалежності 2025 — спецефір Новини.LIVE

12:28 Урочистості з нагоди Дня Незалежності України — онлайн-трансляція

09:01 День Незалежності України — привітання Зеленського

08:00 День Незалежності України — ефір Ранок.LIVE

