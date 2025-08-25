Поліцейський застрелив чоловіка, який поранив 5 осіб ножем

Представники поліції. Ілюстративне фото: Нацполіція

У Криворізькому районі на Дніпропетровщині, чоловік завдав ножові поранення 5 людям, серед яких двоє рятувальників ДСНС. Після цього він напав на правоохоронців, у зв'язку з чим поліцейським довелося застосувати вогнепальну зброю.

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

За даними правоохоронців, подія сталася 24 серпня приблизно о 16:00 у Карпівській громаді.

"Місцевий житель завдав ножові поранення двом жінкам, після чого підпалив сіно, що спричинило подальше поширення вогню та загрожувало життю людей. Коли на місце для гасіння пожежі прибули рятувальники ДСНС, зловмисник напав на них із ножем — один із рятувальників отримав ножове поранення, а другий — тілесні ушкодження", — йдеться у повідомленні.

Для того, щоб припинити правопорушення, на місце події виїхали поліцейські відділення поліції № 6 Криворізького РУП.

Правоохоронці опинилися на місці в той час, коли зловмисник напав з ножем на свого батька та спричинив йому поранення. Як зазначається, чоловік не реагував на законні вимоги поліцейських, чинив опір та нападав на них.

"Під час припинення протиправних дій поліцейський здійснив попереджувальні постріли у повітря, після чого застосував стосовно порушника вогнепальну зброю. Внаслідок отриманих поранень 42-річний чоловік загинув", — сказано у публікації.

Станом на зараз встановлюються всі обставини події. Слідчі надають правову оцінку вказаним подіям. Крім того, призначено службове розслідування та повідомлено ДБР щодо ситуації.

