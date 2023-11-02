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В Черниговской области разоблачили сельского голову, который присвоил 1 млн грн на ремонте школы

2 ноября 2023 23:13
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Черниговской области разоблачили сельского голову, который присвоил 1 млн грн на ремонте школы
Ремонт школы в Украине. Иллюстративное фото: Ассоциация городов Украины
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Правоохранительные органы подозревают сельского голову в Черниговской области в хищении бюджетных средств. По словам следователей, он начал незаконно сотрудничать с компанией, которая занималась ремонтом местной школы, благодаря чему ему удалось украсть один миллион гривен.

Об этом сообщает издание Следствие Инфо.

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До такого случая полиция ранее разоблачала мужчину на получении взятки. Поэтому суд отстранил председателя Вертиевского сельского совета Федора Лозяна от должности почти до конца 2023 года.

украл миллион гривен на ремонте школы
Председатель Вертиевского сельского совета Федор Лозян. Фото: Портал Чернигова

Что известно о тендере в Черниговской области

Как известно, в конце июля 2021 Вертиевский сельский совет Нежинского района Черниговской области под его руководством объявил о тендере по капитальному ремонту одной из местных школ. У подрядчика была основная задача — утепление здания. Для этого из государственного бюджета было выделено 6,7 млн грн.

"За подряд пришли посоревноваться две компании ООО "ФРИБУД" и ООО "ИНЭКС РЕАЛ". Первая компания за свои услуги предложила 5,3 млн грн, но ее предложение отклонили из-за ошибок в документах. Поэтому сельский совет заключил договор с "ИНЭКС РЕАЛ", которая обязалась произвести ремонт за 6,4 млн грн до 15 декабря 2021 года", — говорится в сообщении.

Кто выиграл тендер на ремонт школы

Отмечается, что тендер по ремонту этой школы проводился два раза. Впервые он был отменен из-за того, что тендерный комитет решил не заниматься утеплением школы, а сначала сделать ремонт на втором и третьем этажах школы.

"Интересно, что тогда за тендер пришло посоревноваться 5 компаний, среди которых также была "ИНЭКС РЕАЛ". Эта компания должна была стать победительницей, потому что за свои услуги предложила самую низкую цену — 5 млн грн. Но несмотря на отмену первого тендера, второй был идентичен и никто не выделял средств на ремонт 2 и 3 этажей школы. В этот раз принять участие в тендере пришло вдвое меньше желающих", — отметили журналисты.

Разоблачение незаконной схемы

Однако стражи порядка заподозрили такой тендер и решили проверить его. Как оказалось, компания "ИНЭКС РЕАЛ" завысила оплату своих услуг именно на один миллион гривен.

Кроме того, правоохранительные органы подозревают главу Вертиевского сельского совета Федора Лозяна в том, что он сговорился с компанией, чтобы присвоить бюджетные средства.

Если его вина будет доказана, ему грозит 12 лет лишения свободы с запрещением права занимать определенные должности до трех лет и конфискацией имущества.

В чем еще подозревается сельский голова

"В СМИ есть информация, что 5 февраля 2021 года полиция задержала на полученные 100 тысяч гривен взятки Федора Лозяна. Его подозревают в получении 50 000 гривен и 1800 долларов США за не повышение арендной платы за земельные участки, арендуемые предприятием", — добавили в сообщении.

По данным аналитической системы YouControl, ООО "ИНЭКС РЕАЛ" начала функционировать в 2017 году. Основателем компании стал Юрий Евтушан, сейчас он конечный бенефициар предприятия. Руководителем компании является Людмила Гаман.

Сегодня компания продолжает брать на себя государственные подрядные работы на миллионы гривен. В целом предприятие уже подписало контрактов на 718 млн грн.

Напомним, ранее чиновнику Киевзеленстроя сообщили о подозрении из-за ремонта дорожек в Гидропарке с убытком в 300 тыс. грн. Следствие еще продолжается.

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