На Чернігівщині викрили сільського голову, який привласнив 1 млн грн на ремонті школи

Ремонт школи в Україні. Ілюстративне фото: Асоціація міст України

Правоохоронні органи підозрюють сільського голову у Чернігівській області в розкраданні бюджетних коштів. За словами слідчих, він почав незаконно співпрацювати з компанією, яка займалася ремонтом місцевої школи, завдяки чому йому вдалося вкрасти один мільйон гривень.

Про це повідомляє видання Слідство Інфо.

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До такого випадку поліція раніше викривала чоловіка на отриманні хабаря. Тому суд відсторонив голову Вертіївської сільської ради Федора Лозяна від посади майже до кінця 2023 року.

Голова Вертіївської сільської ради Федор Лозян. Фото: Портал Чернігова

Що відомо про тендер на Чернігівщині

Як відомо, в кінці липня 2021 року Вертіївська сільська рада Ніжинського району Чернігівської області під його керівництвом оголосила про тендер щодо капітального ремонту однієї з місцевих шкіл. Підрядник мав основне завдання — утеплення будівлі. Для цього з державного бюджету було виділено 6,7 млн грн.

"За підряд прийшли позмагатись дві компанії ТОВ "ФРІБУД" та ТОВ "ІНЕКС РЕАЛ". Перша компанія за свої послуги запропонувала 5,3 млн грн, але її пропозицію відхилили через помилки у документах. Тому сільська рада уклала договір з "ІНЕКС РЕАЛ", яка зобов’язалась зробити ремонт за 6,4 млн грн до 15 грудня 2021 року", — йдеться у повідомленні.

Хто виграв тендер на ремонт школи

Зазначається, що тендер для ремонту цієї школи проводився два рази. Вперше його було скасовано через те, що тендерний комітет вирішив не займатися утепленням школи, а спершу зробити ремонт на другому та третьому поверхах школи.

"Цікаво, що тоді за тендер прийшло позмагатись 5 компаній, серед яких також була "ІНЕКС РЕАЛ". Ця компанія мала стати переможницею, бо за свої послуги запропонувала найнижчу ціну — 5 млн грн. Але попри скасування першого тендеру, другий був ідентичний і ніхто не виділяв коштів на ремонт 2 та 3 поверхів школи. Цього разу взяти участь у тендері прийшло вдвічі менше охочих", — зауважили журналісти.

Викриття незаконної схеми

Проте правоохоронці запідозріли такий тендер та вирішили перевірити його. Як виявилось, компанія "ІНЕКС РЕАЛ" завищила оплату своїх послуг саме на один мільйон гривень.

Крім того, правоохоронні органи підозрюють голову Вертіївської сільської ради Федора Лозяна в тому, що він змовився з компанією, аби привласнити бюджетні кошти.

Якщо його вину буде доведено, йому загрожує 12 років позбавлення волі із забороною права обіймати певні посади до трьох років та конфіскацією майна.

В чому ще підозрюється сільський голова

"У ЗМІ є інформація, що 5 лютого 2021 року поліція затримала на одержані 100 тисяч гривень хабаря Федора Лозяна. Його підозрюють в отриманні 50 000 гривень та 1800 доларів США за не підвищення орендної плати за земельні ділянки, які орендує підприємство", — додали у повідомленні.

За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ "ІНЕКС РЕАЛ" почала функціонувати у 2017 році. Засновником компанії став Юрій Євтушан, наразі він є кінцевим бенефіціаром підприємства. Керівником фірми є Людмила Гаман.

Нині компанія продовжує брати на себе державні підрядні роботи на мільйони гривень. Загалом це підприємство вже підписало контрактів на 718 млн грн.

Нагадаємо, раніше посадовцю Київзеленбуду повідомили про підозру через ремонт доріжок у Гідропарку зі збитками у 300 тис. грн. Наразі слідство ще триває.