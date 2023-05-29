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В Черкасской области настоятельницу УПЦ МП уличили в незаконном использовании госземли

29 мая 2023 14:47
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
В Черкасской области настоятельницу УПЦ МП уличили в незаконном использовании госземли
Молоток судьи. Фото: smr.gov.ua
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Настоятельница УПЦ МП незаконно использовала государственные земли. В Черкасской области СБУ разоблачили криминальную "схему" мошенничества.

Об этом информирует СБУ.

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К незаконной схеме причастна настоятельница женского монастыря Уманской епархии УПЦ МП. В течение 10 лет она незаконно сдавала в аренду более 40 га сельхозугодий. Земельные участки государство предоставило послушницам для ведения собственного хозяйства.

Арендатором был владелец местного агропредприятия. Он платил настоятельнице десятки тысяч грн наличными за нелегальное использование угодий религиозной общины каждый год.

СБУ отмечает, что нарушители не заключали договоры, а все суммы обсуждались исключительно на устных договоренностях. Мужчина платил за землю цену, которая значительно ниже рыночных. При этом он избегал уплаты налогов.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) продолжаются следственные действия.

Напомним, что во Львовской области суд конфисковал у россиянки два земельных участка, которыми она владела в области. Их стоимость составляет более 550 тысяч гривен.

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