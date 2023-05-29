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На Черкащині настоятельку УПЦ МП викрили у незаконному використанні держземлі

29 травня 2023 14:47
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
На Черкащині настоятельку УПЦ МП викрили у незаконному використанні держземлі
Молоток судді. Фото: smr.gov.ua
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Настоятелька УПЦ МП незаконно використовувала державні землі. У Черкаській області СБУ викрили кримінальну "схему" шахрайства.

Про це інформує СБУ.

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До незаконної схеми причетна настоятелька жіночого монастиря Уманської єпархії УПЦ (МП). Протягом 10 років вона незаконно здавала в оренду понад 40 га сільгоспугідь. Земельні ділянки держава надала послушницям для ведення власного господарства.

Орендатором був власник місцевого агропідприємства. Він сплачував настоятельці десятки тисяч грн готівкою за нелегальне використання угідь релігійної громади щороку.

СБУ зазначає, що порушники не укладали договорів, а всі суми обговорювались виключно на усних домовленостях. Чоловік сплачував за землю ціни, які значно нижчі за ринкові. При цьому він уникав сплати податків.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство) тривають слідчі дії.

Нагадаємо, що на Львівщині суд конфіскував у росіянки дві земельні ділянки, якими вона володіла в області. Їхня вартість становить понад 550 тис. грн.

Служба безпеки викрила діяльність штатного водія Києво-Печерської лаври, який заперечував російську збройну агресію і виправдовував захоплення українських територій. У своєму коментарі одному з вітчизняних телеканалів фігурант назвав тимчасово захоплений Крим "російським", а кордони нашої держави "не зареєстрованими".

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