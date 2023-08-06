В Черкасской области местный житель выстрелил в полицейского: детали
В Черкасской области задержали мужчину, который устроил стрельбу, в результате чего был ранен правоохранитель. Произошло это в одном из домов на улице Ломоносова.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.
Подробности спецоперации
"Когда на место происшествия прибыли правоохранители, злоумышленник сделал несколько выстрелов в сторону полицейских, ранив одного из них. В свою очередь спецназначенец применил табельное огнестрельное оружие и ранил стрелка в ногу. Для его задержания провели полицейскую спецоперацию: стрелка задержали в одном из домов, где он скрывался. Кроме этого, у подозреваемого правоохранители изъяли охотничье ружье", — говорится в сообщении.
Наказание для преступника
Преступником оказался 38-летний житель Черкасс.
Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении, а именно по ст. 348 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного Кодекса Украины.
Напомним, в Приморском районе Одессы по улице Базарной произошла стрельба. По предварительной информации, никто не пострадал.