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В Черкасской области местный житель выстрелил в полицейского: детали

6 августа 2023 18:37
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Черкасской области местный житель выстрелил в полицейского: детали
Спецоперация в Черкасской области. Фото: Национальная полиция
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Черкасской области задержали мужчину, который устроил стрельбу, в результате чего был ранен правоохранитель. Произошло это в одном из домов на улице Ломоносова.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

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Подробности спецоперации

"Когда на место происшествия прибыли правоохранители, злоумышленник сделал несколько выстрелов в сторону полицейских, ранив одного из них. В свою очередь спецназначенец применил табельное огнестрельное оружие и ранил стрелка в ногу. Для его задержания провели полицейскую спецоперацию: стрелка задержали в одном из домов, где он скрывался. Кроме этого, у подозреваемого правоохранители изъяли охотничье ружье", — говорится в сообщении.

Наказание для преступника

Преступником оказался 38-летний житель Черкасс.

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Мужчина, который устроил стрельбу. Фото: Национальная полиция

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении, а именно по ст. 348 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного Кодекса Украины.

Напомним, в Приморском районе Одессы по улице Базарной произошла стрельба. По предварительной информации, никто не пострадал.

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