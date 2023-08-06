На Черкащині місцевий житель вистрелив у поліцейського: деталі

Спецоперація на Черкащині. Фото: Національна поліція

В Черкаській області затримали чоловіка, який влаштував стрілянину, внаслідок чого було поранено правоохоронця. Сталося це в одному з будинків на вулиці Ломоносова.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

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Подробиці спецоперації

"Коли на місце події прибули правоохоронці, зловмисник здійснив декілька пострілів у бік поліцейських, поранивши одного із них. У свою чергу спецпризначинець застосував табельну вогнепальну зброю і поранив стрільця в ногу. Для його затримання провели поліцейську спецоперацію: стрільця затримали в одному із будинків, де він переховувався. Окрім цього, у підозрюваного правоохоронці вилучили мисливську рушницю", — йдеться у повідомленні.

Покарання для злочинця

Злочинцем виявився 38-річний житель Черкас.

Чоловік, який влаштував стрілянину. Фото: Національна поліція

Наразі слідчі повідомили зловмиснику про підозру, а саме за ст. 348 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального Кодексу України.

Нагадаємо, у Приморському районі Одеси на вулиці Базарній сталася стрілянина. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.