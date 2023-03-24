На Буковине разоблачили очередную схему побега для уклонистов: что придумали злоумышленники

За свои услуги злоумышленники просили 3 тысяч долларов

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении работнику правоохранительного органа из Черновцов и работнику Черновицкого районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Их подозревают в том, что они "помогали" военнообязанным получать справки об отсрочке от мобилизации.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Подробности схемы

"Правоохранитель придумал схему, по которой мужчины призывного возраста могли получить отсрочку от мобилизации. Он разыскивал потенциальных "клиентов", в том числе тех, которые в ближайшее время хотят уехать из Украины, и предлагал им получить справку об отсрочке от мобилизации. Стоимость такой "услуги" составляла примерно 3 тыс. долларов США", — рассказали в ведомстве.

К схеме, как отмечают в ГБР, правоохранитель привлек работника военкомата, который подсказывал "клиентам", к каким частным врачам следует обратиться и на какие проблемы со здоровьем пожаловаться, чтобы получить "правильные" результаты.

Затем, как отмечается в сообщении, эти документы работник военкомата передавал военно-врачебной комиссии, у которой просил "по знакомству" не назначать дополнительных обследований у врачей и принять решение о предоставлении отсрочки от мобилизации.

Задержание и подозрение

ГБР задержали правоохранителя при получении очередной суммы неправомерной выгоды, в тот же день ему было сообщено о подозрении. В настоящее время он уволен со службы, суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Также Бюро сообщило о подозрении работнику военкомата.

Экс-правоохранитель подозревается в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, предложения и обещания оказать такое влияние за предоставление такой выгоды (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины). Работник военкомата подозревается в пособничестве к указанному преступлению (ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Как известно, в Украине продолжается общая мобилизация, во время которой в ряды ВСУ могут быть призваны мужчины от 18 до 60 лет. Определенные категории военнообязанных имеют право на отсрочку от мобилизации, в том числе представители властей, занимающих ключевые должности.

Однако украинцы выступили с петицией, в которой предлагают отменить отсрочку от призыва чиновникам. Соответствующий документ появился на сайте президента Украины.

Также ранее сообщалось, в каком регионе Украина зафиксировано больше всего случаев уклонения от мобилизации.