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На Буковині викрили чергову схему втечі для ухилянтів: що вигадали зловмисники

24 березня 2023 18:59
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
За свої послуги зловмисники просили 3 тисячі доларів
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру працівнику правоохоронного органу з Чернівців та працівнику Чернівецького районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Їх підозрюють у тому, що вони "допомагали" військовозобов'язаним отримувати довідки про відстрочку від мобілізації

Про це повідомляє пресслужба ДБР

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Подробиці схеми

"Правоохоронець придумав схему, за якою чоловіки призовного віку могли отримати відстрочку від мобілізації. Він розшукував потенційних "клієнтів", в тому числі тих, які найближчим часом хочуть виїхати з України, та пропонував їм одержати довідку про відстрочку від мобілізації. Вартість такої "послуги" становила приблизно 3 тис. доларів США", — розповіли у відомстві. 

До схеми, як зазначають у ДБР, правоохоронець залучив працівника військкомату, який підказував "клієнтам" до яких приватних лікарів варто звернутися та на які проблеми зі здоров’ям поскаржитися, щоб отримати "правильні" результати.

Потім, як зазначається у повідомленні, ці документи працівник військкомату передавав до військово-лікарської комісії, у якої просив "по знайомству" не призначати додаткових обстежень у лікарів та прийняти рішення щодо надання відстрочки від мобілізації.

Затримання і підозра

ДБР затримало правоохоронця під час одержання чергової суми неправомірної вигоди, того ж дня йому було повідомлено про підозру. Наразі його звільнено зі служби, суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави.

Також Бюро повідомило про підозру працівнику військкомату.

Експравоохоронець підозрюється в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, пропозиції та обіцянки здійснити такий вплив за надання такої вигоди (ч. 2 ст. 369-2 КК України). Працівник військкомату підозрюється у пособництві до вказаного злочину (ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років.

Як відомо, в Україні продовжується загальна мобілізація, під час якої до лав ЗСУ можуть бути призвані чоловіки віком від 18 до 60 років. Певні категорії військовозобов’язаних мають право на відстрочку від мобілізації, зокрема представники влади, які посідають ключові посади. 

Проте українці виступили з петицією, в якій пропонують скасувати відстрочку від призову можновладцям. Відповідний документ з'явився на сайті президента України.

Також раніше повідомлялося, у якому регіоні Україна зафіксовано найбільше випадків ухиляння від мобілізації

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